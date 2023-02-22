老師自發性發起研習 「夢的N次方」今舉辦籌備會議

號稱台灣教育人必定參加的「夢的N次方」教師自主研習將於3月11、12日在新竹市三民國中登場，今舉辦籌備會議，這是夢N第二次在新竹辦理，將集合國中小八大領域全科目、跨域課程設計、特殊教育及閱讀素養等26個班別，全科目課程一次到齊，目前已有900位教師報名，這些台灣教育的熱血先鋒教師，將繼續在新竹共築教育夢想。

「夢的N次方計畫」是由教育部國教署支持教師專業成長，由南投縣爽文國中主任王政忠所號召成立，分區辦理教師自主增能及社群，實現「自發、互動、共好」的教師教學專業成長研習活動。

王政忠說，跟以往教學研習活動不同的是，夢N是由老師自主發起、參加，並非強迫指派參與，通常利用周末時間進行，研習講師多半也是中小學教學專家，夢N自2015年開辦至今，全台已累計舉辦40場工作坊，共近4萬名教師參加，每場平均500人以上參加，扶持超過2400名教師實踐家，在課堂中實踐新的教學方法與備課模式。

因應後疫情時代的教學現場改變，今年夢N主軸為「數位協力、實踐分享」，將數位學習TPACK（科技內容教學知識理論）融入課程設計，引領教師科技專業自主提升。

三民國中校長丁淑觀指出，「夢的N次方」開啟教育夢想的起點，透過工作坊方式以課程分科實作、共備及講座，希望能提升教師專業知能與學生學習成效。其實做校長的最希望老師在教學上能與時俱進，同步學習新的教學方式來教導學生，且藉由該研習讓各縣市不同的老師現場分享教學經驗，甚至透過相互激盪，解決部分資深教師長期授課產生彈性疲乏的情況。

丁淑觀說，這次研習新竹縣市教師報名踴躍，新竹市政府也積極支持，希望透過縣市教師的互動交流、觀摩學習，相信新竹地區的教育風貌能再創高峰。