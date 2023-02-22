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鼓勵投入台灣研究 國台圖獎助到館研究最高12萬元
區域研究成為人文社科重要領域，其中國立台灣圖書館是台灣研究的重要資料庫，館方為鼓勵研究生投入基礎研究，特別訂定相關辦法，獎助研究生到館研究訪問；獎助最長以6個月為限，博士班每月最高獎助2萬元、碩士班每月最高獎助1萬元。
國台圖表示，為獎勵國內大學校院人文及社會科學學門研究生投入基礎研究，運用館藏資料及館內空間專心撰寫學位論文，以培育研究人才，特訂定「國立台灣圖書館台灣學研究中心獎助國內訪問學員設置及作業要點」，以台灣學或南方研究主題為優先，獎助研究生到館研究訪問。
國台圖說明，該項獎助最長以6個月為限，博士班研究生獎助每月新台幣2萬元，碩士班研究生獎助每月新台幣1萬元；教育部核准之國內大學校院人文及社會科學領域正式學籍之在學碩博士研究生，並已修畢博碩士學程之畢業學分，且已通過資格考試或學位論文題目已通過該系所核備者皆可申請，惟不得兼領教育部及國內其他教育與研究機構之相關補助或獎助。
國台圖提到，國台圖除提供館藏資料、研究小間予受獎助者使用外，受獎助者並得優先參與本館舉辦與台灣學、本土教育、南方研究相關之相關講座、座談會、論壇或學術研討會。
國台圖補充，112年度獎助國內訪問學員之申請期限，自3月1日起至4月30日止，採線上申請，網址將於3月1日起開放。申請人應備資料、應注意事項及相關權利義務等訊息，已公告於國台圖網站「最新消息」及國台圖台灣學研究中心「最新活動消息」網頁，可自行上網瀏覽。
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