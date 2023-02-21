靜宜大學有全國最豐沛國際化資源 翻轉教育培養Z世代人才

靜宜大學在「Cheers」雜誌及媒體評選中，屢屢脫穎而出，榮獲「超強特色大學」、「豐沛國際化能量」、「辦學績效成長Top 20」等佳績，同時在國際化及職涯輔導等獲得教育部各項補助，年年名列前茅，辦學成效備受肯定。

靜宜近年積極翻轉教育培養Z世代人才做教學規劃，讓師生擁有多元的學習體驗，打造全台灣參與式教學的典範學府。這也是靜宜校長林思伶所說「希望靜宜師生能擁有很好的學習體驗，校園成為快樂學習的迪士尼」。

靜宜是天主教大學由美國主顧修女會所創立，「國際化」是學校的DNA，擁有全國最豐沛的國際化資源，也首創「411出國遊留學」制度，同時結合教育部學海等計畫的補助資源，培養學生的國際觀及累積海外經驗。

靜宜全球姐妹校達450多所，也是ISEP國際學生交換計畫在台首間及唯二ISEP會員學校，學生可前往全球750多所海外學校留學；透過ISEP出國成為交換生，僅需繳交靜宜學雜費及住宿費，除生活費外，不需再額外付費。

大一是影響學習重要的「關鍵第一年」，校長林思伶指出，只要在入學第一年，點燃學生學習的渴望，就能堅定目標，勇敢跨出第一步，並拓展學生與產業的連結；在參訪及實習體驗中，找到學習動機，建立目標與求學方向。有別以往教學模式，靜宜特別規劃「Z世代學習進路」，讓學生體驗、探索、定錨、跨域再攻頂，這是靜宜創新做法。

靜宜並將參與及體驗課程提前到大一，讓學習更豐富多元；從專業必修到通識課程等都朝這目標改變，將全校改造成參與式學習，形成台灣典範。

林思伶說，108課綱強調自主及終身學習，這也是靜宜積極推動參與式學習的主因，關鍵第一年，靜宜不僅「傳授」知識，更注重「參與學習」，希望改變學生的學習思維，因應多元專業的未來。靜宜推動參與式學習從空間優化開始，同時翻轉教師、課程及教學，並規劃授課教師需通過數位、國際、跨領域教學及設計思考等特定認證。

靜宜各系也舉辦競賽提供學生舞台，並融入課程，以培養表達等能力，成就學生的學習人格，最後展現在學科知識、成績及成就；學習人格是學科知識及成就的保證。