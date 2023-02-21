幼教師生比114學年調至「1比12」？ 潘文忠：仍在規畫中

全國僅有金門縣、嘉義市將幼教師生比調整為1比12，提升幼教教育品質，全教總今天召開記者會，教育部應積極促成全國幼兒園師生比一致，希望112學年朝1比14招生，至114學年能達成全國1比12的目標。教育部長潘文忠今天說，該議題在各區域性有很大的差異，112學年起將從公共化幼兒園開始分年、分階段調整，目前內部已規畫到細部階段，整理後將對外說明如何逐步分階段達成目標。

教育部先前曾允諾幼教師生比將逐年調整至1比12。全教總今天表示，接下來即將進入公幼招生季節，但基層反映，各縣市地方擬定新招收人數師生比仍以1比15計算，教育部說要逐年調降，希望112學年朝1比14招生，接著114學年調整至1比12，若教育部沒有具體公文或函示，縣市仍以1比15，等於隔年要直接從從15調整為13才能跟上進度，應盡快擬定辦法，讓各縣市能有遵循依據，才能達到「緩降」效果。

不過，教育部長潘文忠受訪時並未明確提及如何「逐年調降」。他表示，公私立幼兒園師生比是教育部今年的施政重點，去年起國教署已盤整各縣市幼兒園設置情形，今年也密集與縣市、相關團體交換意見，會採取循序漸進的方式來調整。

潘文忠表示，由於該議題在各區域存有很大的差異，近期確實在跟縣市做最後盤整，也聽取幼教團體的建議，待教育部綜整後會提出公私幼師生比調降的完整計畫。他也透露，目前已進入到細部階段，整理後也會對外說明，考量學生就學權益，也考量師資延聘，目標112學年度起從公共化幼兒園起步，私幼則會透過獎勵補助的方式引導推動。