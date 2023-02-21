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彰化遲未宣布代理教師完整聘期 教師團體憂人才跑光

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣政府重視國民基本教育，教育團體擔心沒跟進代理教師完整聘期，最後受害的還是彰化子弟。圖／縣政府提供
彰化縣政府重視國民基本教育，教育團體擔心沒跟進代理教師完整聘期，最後受害的還是彰化子弟。圖／縣政府提供

教育部昨宣布，朝向修法方向推動代理教師完整聘期，以達作法全國一致。中部地區從苗栗到雲林的縣市先後宣布今年8月起實施代理教師完整聘期，剩下彰化縣研議中，引爆縣內代理教師「炸鍋」，要求彰化縣趕快跟進。

彰化縣教師會、教師職業工會從昨天至今天電話接不完，很多代理教師詢問彰化縣何時宣布跟進鄰近縣市政府，也實施代理教師完整聘期，並要求教師會和教師職業工會爭取，「鄰近縣市能，為何彰化不能？」

彰化縣教師會表示，鄰近縣市政府已經宣布今年8月起（112學年度）實施代理教師完整聘期，換言之，這些縣市的代理教師可領到全年12個薪資，相對的彰化縣領10個月又14天薪資，教師會、教師工會擔心今年暑假招考代理教師時，彰化縣代理教師優先報考鄰近縣市，彰化縣留不下較優秀的代理教師，這並非彰化縣學子之福。

彰化縣政府教育處統計代理教師人數，國小824人，國中160人。教師會指出，縣政府統計代理教師完整聘期將增加約8500萬元，但教育部已補助1千萬元，國教署未來也會再補助50%，教師會計算過，彰化縣政府僅須負擔約150名代理教師全年薪資，真不知道縣政府遲遲沒宣布跟進的原因為何。

代理教師 薪資

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