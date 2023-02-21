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保障師資 宜蘭縣宣布代理教師全年聘用 全縣486人受惠

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
為了穩定師資及維護學生受教權益，宜蘭縣政府宣布，自即日起代理教師全年聘用，全縣486名教師受惠。圖／聯合報系資料照片
為了穩定師資及維護學生受教權益，宜蘭縣政府宣布，自即日起代理教師全年聘用，全縣486名教師受惠。圖／聯合報系資料照片

宜蘭縣長林姿妙今天宣布，即日起實施代理教師完整聘期，也就是以前代理教師在寒暑假期間未聘任沒薪水，縣政府將自籌2532萬元經費並配合中央補助，讓代理老師完整1年聘期，穩定師資，保障學生受教權。。

縣政府教育處統計，全縣代理教師486人，估算合計增加經費約5064萬元，縣府自籌近2532萬元，也感謝育部允諾112年補助部分經費。

據了解，縣長林姿妙曾會晤縣內教師團體，並簽署合作承諾給代理教師完整聘期，以兼顧代理教師權益及學校用人需求，教育部國教署昨天下午也與各縣市研商修法及交換意見。

宜蘭縣政府經過研商及盤整資源，今天宣布自111年度第2學期起實施代理教師完整聘期政策，以避免同工不同酬的疑慮，並希望藉由完整聘期制度來穩定師資，讓教師能專注教學工作，學生受教權益更有保障。

縣政府並懇請中央於設算113年度人事費時，能參酌財政紀律法第5條，提高補助經費設算基準，並協助編列預算補足，確保地方政府財政穩健。

代理教師 林姿妙 宜蘭

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