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幼兒園師生比42年未調整 教育部承諾朝「1比12」調整

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
嘉義市政府日前宣布調降公立幼兒園師生比，幼幼班「1比6」、小班到大班則「1比12」。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府日前宣布調降公立幼兒園師生比，幼幼班「1比6」、小班到大班則「1比12」。圖／嘉義市政府提供

民進黨立委林宜瑾今天表示，幼兒園師生比已經42年沒有調整，早已不符合現下社會狀況，教育部近來終於承諾師生比朝向「1比12」調整，教育部應該加緊腳步，提出具體方案，以免正式著手改革時顯得倉促混亂。

林宜瑾上午發布新聞稿說明，有關幼兒園師生比的調整，自己已經爭取多時，不僅提過法案、預算案及附帶決議，她在先前還開過公聽會，無非就是為了替下一代創造更加友善、優質的成長環境。

林宜瑾說，近日終於換來教育部將朝向師生比「1比12」調整的承諾，自己為此除了表示肯定，未來強調監督的力道也不會減緩。

林宜瑾指出，幼兒園師生比維持「1比15」，已經42年沒有調整，早已不符合現下社會狀況，42年的歲月所能造成的改變相當龐大，例如42年前台灣還在戒嚴，42年前她的國會辦公室同仁們都還未出生。

林宜瑾說明，自己之所以會如此舉例，就是為了讓教育部對於「時過境遷」4個字有更具體的認知。

林宜瑾認為，教育部目前的改革方向與她所提附帶決議的內容大致相同，值得肯定，公幼先行調整師生比後，其次輪到準公共化幼兒園、私立幼兒園，得以讓園方與各縣市都能穩健迎接改革，「這是一項雖不完美，但可行的解」。

林宜瑾呼籲，眼看教育部所承諾的調整師生比施行日程將近，但是相關細節和配套卻還是難免讓人感到模糊，教育部應該加緊腳步，盡快提出具體方案，並且早日和全教總等相關團體進行討論，以免正式著手改革時顯得倉促混亂，甚至讓各縣市手足無措。

林宜瑾也說，感謝全教總以及所有一起推動幼兒園師生比調整的夥伴們，她認為正是眾人的團結努力，今天才終於盼到師生比改革的曙光。

林宜瑾 教育部 幼兒園

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