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影／私校活化校園設馬場 成立馬術社團、未來開放遊客體驗

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
東海馬場今日邀請國手級馬術高手進行騎術表演後，今日正式揭幕。圖／東海大學提供
東海馬場今日邀請國手級馬術高手進行騎術表演後，今日正式揭幕。圖／東海大學提供

東海大學活化校內農牧場資源，成立「東海馬場」，去年校內已成立馬術社團，除提供學生學習馬術外，未來也開放遊客體驗馬術課，朝打造國內一流的馬術運動教育中心邁進。

東海馬場今日邀請國手級馬術高手進行騎術表演後，今日正式揭幕。東海大學表示，學校自1975年創立乳牛農牧場以來，東海馬場可說是第二個以飼養教育與學生實習訓練為目標的場域。東海馬場比鄰東海牧場與東海湖，馬場的設立不僅活化校內資源，更成為台中的嶄新景點，為最鄰近市中心的馬術教育基地。

東海大學推廣部主任許和捷表示，東海大學打造具有特色的跑道與馬廄，並自台中神岡引進3匹大馬、7匹小馬，還有專業師資，可作為教學與訓練，馬場試辦期間已獲廣大迴響，未來可望擴大馬場營運規模，開放遊客體驗馬術課；馬場的成立不僅讓校內多一個賞馬、騎馬的景點，並將全力打造成一流的馬術教育中心。

許和捷說，東海大學腹地廣大，交通便利，且空間多元，因應少子化，活化設立馬場，可以成生新的效益，未來也將透過活化東海牧場與第二校區，成為一個創意園區，多角化經營，創造更多附加價值。

東海大學馬術教練王裕權說，東海去年在校內成立學生馬術社團，透過課程教導學生認識、照顧馬匹，並領馬、騎乘等課程。王裕權強調，馬術教育相當具有意義，可以幫助學生在馴馬的過程中，建立學生自信、互助合作和信任扶持的內在價值，以奠定學生未來步入社會後面對困難、人際壓力等社會能力。

東海大學活化校內農牧場資源，成立「東海馬場」，去年校內已成立馬術社團，除提供學生學習馬術外，未來也開放遊客體驗馬術課。圖／東海大學提供
東海大學活化校內農牧場資源，成立「東海馬場」，去年校內已成立馬術社團，除提供學生學習馬術外，未來也開放遊客體驗馬術課。圖／東海大學提供
東海大學活化校內農牧場資源，成立「東海馬場」，去年校內已成立馬術社團，除提供學生學習馬術外，未來也開放遊客體驗馬術課。圖／東海大學提供
東海大學活化校內農牧場資源，成立「東海馬場」，去年校內已成立馬術社團，除提供學生學習馬術外，未來也開放遊客體驗馬術課。圖／東海大學提供

東海大學 牧場

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