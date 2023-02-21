影／私校活化校園設馬場 成立馬術社團、未來開放遊客體驗

東海大學活化校內農牧場資源，成立「東海馬場」，去年校內已成立馬術社團，除提供學生學習馬術外，未來也開放遊客體驗馬術課，朝打造國內一流的馬術運動教育中心邁進。

東海馬場今日邀請國手級馬術高手進行騎術表演後，今日正式揭幕。東海大學表示，學校自1975年創立乳牛農牧場以來，東海馬場可說是第二個以飼養教育與學生實習訓練為目標的場域。東海馬場比鄰東海牧場與東海湖，馬場的設立不僅活化校內資源，更成為台中的嶄新景點，為最鄰近市中心的馬術教育基地。

東海大學推廣部主任許和捷表示，東海大學打造具有特色的跑道與馬廄，並自台中神岡引進3匹大馬、7匹小馬，還有專業師資，可作為教學與訓練，馬場試辦期間已獲廣大迴響，未來可望擴大馬場營運規模，開放遊客體驗馬術課；馬場的成立不僅讓校內多一個賞馬、騎馬的景點，並將全力打造成一流的馬術教育中心。

許和捷說，東海大學腹地廣大，交通便利，且空間多元，因應少子化，活化設立馬場，可以成生新的效益，未來也將透過活化東海牧場與第二校區，成為一個創意園區，多角化經營，創造更多附加價值。