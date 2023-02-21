幼教師生比擬逐年調至1:12 全教總籲速提配套全國落實

嘉義市上周宣布自112學年（今年八月）起，公立幼兒園新招生的小班，師生比由現行1比15調整至1比12，2歲專班則調整為1比6，成為除了金門之外，台灣本島第一個宣布完整調降的縣市。全教總今天呼籲，教育部應積極促成全國幼兒園師生比一致，提升全國幼教水平。

嘉義市長黃敏惠去年在選前簽署了全教總的教育政見，選後沒多久便宣布落實降低師生比的政策。全教總理事長侯俊良說，嘉義市並不只有降低3到5歲的師生比，連同2歲的幼幼班也從1比8降低到1比6，足見嘉義市行政團隊的改革決心。

嘉義市教師職業工會理事長林文章表示，嘉義市教師職業工會與各縣市友會全力配合全教總推動的幼教政策，一直以友善幼兒教育環境，提升整體幼教品質為標的。在少子化的現況下，幼教現場師生比1比15下已有40年未曾調動，調降幼教師生比至1比12，實為各界所殷殷企盼，但實際進行調降，仍需背負來自各團體的壓力。

侯俊良則說，檢視去年簽署全教總教育政見的縣市，除了嘉義市之外，尚有台北市、新北市、桃園市、台中市(部分支持)、高雄市、基隆市、新竹市、新竹縣、苗栗縣(部分支持)、南投縣(部分支持)、彰化縣、嘉義縣、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣(部分支持)、金門縣、連江縣。

另外，金門縣、嘉義市已完整落實降低師生比政策，台北市則在去年開始試辦，趁此之際，全教總呼籲，各縣市的首長，如此重要的教育共識政策，應該盡速落實，回應選民期待。

立委張廖萬堅也說，教育部規畫逐年調降幼兒園師生比，112學年降為1比14、113學年降為1比13、114學年降為1比12，但就他了解的基層狀況，家長們希望盡快下降，尤其現在爸媽照顧兩個小孩已「雞飛狗跳」，若幼兒園每班2個教師要照顧30個小朋友，老師在此高壓環境工作，也容易衍生虐童事件，他支持教育部盡快降低師生比，且應公私幼一起適用。

全教總幼教主委楊逸飛也說，接下來即將進入公幼招生季節，但基層反映，各縣市地方擬定新招收人數師生比仍以1比15計算，教育部說要逐年調降，希望112學年朝1比14招生，接著114學年調整至1比12，若教育部沒有具體公文或函示，縣市仍以1比15，等於隔年要直接從從15調整為13才能跟上進度，應盡快擬定辦法，讓各縣市能有遵循依據，才能達到「緩降」效果。

立委林宜瑾也說，眼看教育部所承諾的調整師生比施行日程將近，但相關細節和配套卻還是難免讓人感到模糊。她呼籲，教育部應加緊腳步早日提出具體方案、早日和全教總等相關團體進行討論，以免正式著手改革時顯得倉促、混亂，甚至讓各縣市手足無措。