管中閔覓得新職轉戰職棒？ChatGPT曝更驚人答案：他是管仲

前台大校長管中閔卸下校長一職後轉戰職棒？管中閔昨(20)在臉書表示自己今天開始上課，自嘲因為ChatGPT讓他找到人生新的努力目標，隨文附上一張一位老師給他的ChatGPT查詢「管中閔」的結果。

該附圖稱「管中閔」是一位著名的台灣棒球運動員和教練，還曾效力於中華職棒統一獅隊並在該隊中擔任總教練。全文並未提到他真正的職涯及曾擔任台大校長的教職身份，ChatGPT除了稱管中閔為職棒總教練之外，還細數他「職涯」上的佳績，包括曾拿下5座金手套獎、1座MVP獎、2座最佳十人獎等多項殊榮，全文皆為虛構，引來眾多網友留言。

有資深媒體人在見文後，也使用ChatGPT查詢「管中閔」，結果得到的答案更是離譜，直言管中閔「又譯作管仲，是中國春秋時期齊國的大臣和著名的政治家、改革家、軍事家，他被尊稱為春秋五霸之一」。除此之外，也細數這位中國史上的大臣所主張的「去桎梏、尚輕騎」，並稱「他在內政、外交、經濟等方面都有卓越的貢獻」、「在戰爭中多次建功立業」、「思想影響深遠，被後世譽為中國古代最偉大的政治家之一」。

網友見文紛紛表示，「職棒總教練這個目標可能比做台大校長還難」，有人還開玩笑說，「一定是ChatGPT看管爺當校長時很可憐，就直接幫您換職業」、「原來管爺無論到任何領域都是佼佼者，天才是不會被埋沒的」；也有人打趣說，「管校長是隱藏的斜槓」、「這個隱喻值得追求」、「壯世代無限可能」。

網友歸根究底，認為「因此 ChatGPT 只是一個蒐集資訊的工具，不負責正確性」。