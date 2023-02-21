台灣燈會祈福卡小學生用注音文寫詛咒 教育局：查無此人
2023年的台灣燈會「光源台北」剛落幕，場內有提供祈福卡給民眾寫下心願，有民眾發現竟有署名某國小的學生用注音文寫下詛咒，直接寫道希望「王ㄓˇ佳」的家人被車撞死，並透露自己在學校被欺負。北市教育局表示，立即請學校調查了解，學校表示校內並無該名學生，教育局仍請學校針對友善校園政策進行通案性宣導。
每年台灣燈會都會提供祈福卡，此次2023年的台灣燈會祈福卡是在燈會期間掛在中央展區祈福燈林，地點在國館面仁愛路入口，兩排紅蘿蔔燈飾那區。
有網友就在地方社團貼出，「小學學生」用注音文寫下詛咒，直接寫道希望「王ㄓˇ佳」的家人被車撞死，並透露自己在學校被欺負。
北市教育局表示，欣賞台灣花燈的民眾來自全國各地，因資訊不完整很難確定是台北市的學生，昨日一早看到社群網站貼文立即請學校調查了解，學校表示校內並無該名學生，教育局仍請學校針對友善校園政策進行通案性宣導，並請學校提醒學生遇不當對待可向同學、老師或學務處反映，尋求協助。
議員許淑華調閱台北市政府調閱國小校園霸凌案件，從去年9月6個案件、10月8個案件、11月12個案件、12月11個案件、今年一月到二月分別4個案件，數字逐漸攀升。
許淑華表示，雖然學校沒有找到這位學生，但是否有學生不敢寫得太清楚，以免事件爆發後又再度被欺負？變成所謂的「隱藏個案」未爆彈，仍有學生正在被霸凌欺負，尚未提出救援？
許淑華表示，不管卡片內容真與假，一位遭受霸凌的學生，透過這樣的文字對外發聲，這是不是也代表著學校的支援管道失靈？教育局對霸凌宣導不夠強？
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言