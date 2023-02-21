台灣燈會祈福卡小學生用注音文寫詛咒 教育局：查無此人

2023年的台灣燈會「光源台北」剛落幕，場內有提供祈福卡給民眾寫下心願，有民眾發現竟有署名某國小的學生用注音文寫下詛咒，直接寫道希望「王ㄓˇ佳」的家人被車撞死，並透露自己在學校被欺負。北市教育局表示，立即請學校調查了解，學校表示校內並無該名學生，教育局仍請學校針對友善校園政策進行通案性宣導。

每年台灣燈會都會提供祈福卡，此次2023年的台灣燈會祈福卡是在燈會期間掛在中央展區祈福燈林，地點在國館面仁愛路入口，兩排紅蘿蔔燈飾那區。

有網友就在地方社團貼出，「小學學生」用注音文寫下詛咒，直接寫道希望「王ㄓˇ佳」的家人被車撞死，並透露自己在學校被欺負。

北市教育局表示，欣賞台灣花燈的民眾來自全國各地，因資訊不完整很難確定是台北市的學生，昨日一早看到社群網站貼文立即請學校調查了解，學校表示校內並無該名學生，教育局仍請學校針對友善校園政策進行通案性宣導，並請學校提醒學生遇不當對待可向同學、老師或學務處反映，尋求協助。

議員許淑華調閱台北市政府調閱國小校園霸凌案件，從去年9月6個案件、10月8個案件、11月12個案件、12月11個案件、今年一月到二月分別4個案件，數字逐漸攀升。

許淑華表示，雖然學校沒有找到這位學生，但是否有學生不敢寫得太清楚，以免事件爆發後又再度被欺負？變成所謂的「隱藏個案」未爆彈，仍有學生正在被霸凌欺負，尚未提出救援？

許淑華表示，不管卡片內容真與假，一位遭受霸凌的學生，透過這樣的文字對外發聲，這是不是也代表著學校的支援管道失靈？教育局對霸凌宣導不夠強？