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曾獲教宗頒賜「蒙席」 輔大最後1位神父校長李振英辭世 享耆壽95歲

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
天主教嘉義教區秘書長趙永吉神父主禮彌撒，帶領神父、修女、教友，追思感念李振英神父為教會、教育奉獻。記者魯永明／攝影
天主教嘉義教區秘書長趙永吉神父主禮彌撒，帶領神父、修女、教友，追思感念李振英神父為教會、教育奉獻。記者魯永明／攝影

天主教輔仁大學退休校長李振英神父，生前獲教宗頒賜「蒙席」，蒙席是教宗頒賜有功神父的榮銜，加入嘉義教區，2013年6月在雲林若瑟醫院靜養，18日清晨5點安息主懷，停靈教區辦事處聖堂，享耆壽95歲，教區組治喪委員會，由主教浦英雄擔任主任委員。

教區辦事處定25日上午7點半舉行入殮禮後，移靈聖若望主教座堂，9點舉行殯葬彌撒暨告別式，發引火化，骨灰安奉民雄聖山墓園，浦英雄帶領神父、修女、教友，為李振英神父靈魂升天堂祈禱，昨晚教區秘書長趙永吉神父主禮彌撒，帶領神父、修女、教友，追思感念李振英為教會、教育奉獻。

輔大官網校史記載，1992年3月18日，李振英擔任輔大校長，接待佛光山星雲大師參訪，星雲5日圓寂享耆壽97歲，隔13天，李振英安息主懷，再度見證星雲與天主教情緣。

辦事處說，李振英別號「震」，聖名董文學，大陸天津人，生於1929年10月14四日。在北京文生神哲學院研習哲學，成績優良，選派羅馬傳信大學研習哲學，獲哲學、神學碩士。1955年12月21日在傳信大學晉鐸，1961年取得米蘭聖心大學哲學博士，返台服務。

李振英曾任台南教區秘書長、德光女中創校首任校長、聞道出版社社長，在輔大、政大、東吳、文化等校哲學系所兼任教授。1970年應賈彥文主教邀請加入嘉義教區，後到台北教區任主教團秘書長、長年在輔大哲學系所授課，並任天主教史料研究中心、中西文化研究中心主任，經歷主任秘書、教務長、輔大在台復校第三任校長（最後一位神父校長），輔大董事會資深董事，期間前往大陸神哲學院、修院及大學教學。

2013年6月靜養若瑟醫院護理之家。李振英學貫中西，見多識廣，深入研究哲學，出版近50 本神哲學著作，奉獻一生，為主為人服務，生活檢樸，盡力竭心，桃李馥郁。

輔大官網校史記載，1992年3月18日，李振英神父擔任輔大校長（左），接待佛光山星雲大師參訪。圖／取自輔大官網
輔大官網校史記載，1992年3月18日，李振英神父擔任輔大校長（左），接待佛光山星雲大師參訪。圖／取自輔大官網
天主教嘉義教區主教浦英雄(後排中)去年帶 神父修女探視李振英神父(坐輪椅者)。圖／嘉義教區辦事處提供
天主教嘉義教區主教浦英雄(後排中)去年帶 神父修女探視李振英神父(坐輪椅者)。圖／嘉義教區辦事處提供
輔大最後1位神父校長李振英辭世。圖／取自輔大官網
輔大最後1位神父校長李振英辭世。圖／取自輔大官網
天主教嘉義教區主教浦英雄(右二)去年為李振英神父敷手降福。圖／嘉義教區辦事處提供
天主教嘉義教區主教浦英雄(右二)去年為李振英神父敷手降福。圖／嘉義教區辦事處提供

神父 嘉義

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