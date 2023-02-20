新竹縣跟進代理教師全年聘期 楊文科：即日起實施
新竹縣府為完善保障代理教師權益，並因應學校寒暑假期間，協助校務及參與活動的人力需求，縣長楊文科今天宣布即日起新竹縣立高中、國中小及幼兒園代理教師聘期將核給全學年聘期，111學年度已聘任的代理教師聘期也統一延長至今年7月31日。
新竹縣教育局長楊郡慈表示，為善用中央補助款，另考量學校於寒暑假期間仍有營隊、行政事務等需要代理教師協助辦理，採專案核准方式延長代理教師聘期至當年度年7月31日止。
她指出，為兼顧代理教師權益及學校校務運作，自即日起新竹縣立學校，含幼兒園任職的代理教師聘期迄日均延長至今年7月31日止，且已聘任在案的代理教師不追溯起聘日，並自112學年度起核給完整12個月聘期。
教育局預估，111學年度的代理教師聘期統一延長至今年7月31日後，預計將增加5233萬餘元人事經費支出，且未來代理教師發給全年薪的政策，初步預估每年需再增加1億466萬餘元人事經費，為減輕地方負擔，新竹縣喊話中央希望能提供補助，避免排擠其他教育預算。
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