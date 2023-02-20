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全國代理教師完整聘期8月有望上路 教育部研商有共識

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
近來全國多個縣市陸續宣布給予代理教師全年薪資，但全國仍有7個縣市未宣布跟進。教師示意圖。本報資料照片
近來全國多個縣市陸續宣布給予代理教師全年薪資，但全國仍有7個縣市未宣布跟進。教師示意圖。本報資料照片

近來全國多個縣市陸續宣布給予代理教師全年薪資，但全國仍有7個縣市未宣布跟進。教育部今天邀集全國22縣市及相關教育團體代表召開修法研商會議，會中仍有部分縣市反映財政需協助，也有已喊跟進的縣市希望財政能再多予以補貼。教育部表示，會就部分縣市反映困境向相關單位表達，另將綜整今天會議內容修正聘任辦法，讓代理教師完整聘期能於今年8月順利推行。

教育部稍早發布新聞稿表示，為積極推動代理教師完整聘期全國一致性事宜，國教署今日邀集各地方政府及相關團體召開會議，針對「高級中等以下學校兼任代課及代理教師聘任辦法」進行研商。各縣市對於給予代理教師完整聘期、服務日及請（休、慰勞）假等事宜均表支持，期盼透過法令修法，讓本案具有法源基礎，保障代理教師權益。

教育部也提到，會中部分縣市反映財政情形需要協助，有關代理教師完整聘期薪資議題，經考量縣市今（112）年未及編列相關經費，行政院於今年將協助全國各縣市，112學年第1學期同步實施完整聘期所需經費差額的50%；113年度以後，各縣市應循年度預算編列程序，建立常態化制度永續實施。另外，教育部會就部分縣市反映困境，向相關單位表達。

教育部說，國教署將綜整今日會議意見，研修高級中等以下學校兼任代課及代理教師聘任辦法，以期代理教師完整聘期於今年8月順利推行。

代理教師 教育部 薪資

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