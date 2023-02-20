監院邀談論文爭議 學者：應減少人情干擾

論文抄襲學倫抄襲問題延燒，學者直指「結構性問題」！監察院20日發布新聞稿表示，北市大教育學系教授但昭偉表示，抄襲事件層出不窮，應最小化論文口試的人情干擾。台大人類學系退休教授謝世忠則指出，我國不擅發現問題、不懂進行分析，應多建置「創作」的文化。

台灣政治人物學術論文爭議不斷延燒，包括行政院副院長鄭文燦、前新竹市長林智堅與民進黨立委蔡適應都被撤除學位。對此，台大也加緊強化學術倫理機制，包括要求碩博士生通過學位考試後，應繳交「論文學術倫理暨原創性聲明書」，註明比對相似度百分比，才能完成離校手續。

指導教授應愛惜羽毛

但昭偉表示，學位論文抄襲的關鍵點在於指導教授，只要教授愛惜羽毛，堅持學術倫理，抄襲的可能性就很低；但抄襲事件依然層出不窮，這是結構性及文化性使然。

「校外口試委員是論文品質的主要把關者，卻沒有發揮作用，」但昭偉建議，可以學習英國的作法，指導教授不得擔任口試委員。而在口試委員的職責，特別是校外的口試委員，要能夠作到人情干擾最小化。

論文品質也不合格

但昭偉也指出，國內碩博士論文品質未臻理想原因包括，「大學生基本學術訓練不足」，語文能力無法讀懂學術論文，缺乏問題意識，無法作系統性論述。二、「現大學教師負荷不輕」，須承擔教學、研究、輔導、服務及行政等工作。

他說，「部分廣開碩士專班的系所」，學生人數眾多，加上學習動機不足、程度不一，教師又要被迫收很多學生，導致教師專業表現降低，學生論文品質低落。

建立創作的文化

謝世忠認為，我國教育文化的訓練，讓學生不擅發現問題、不懂進行分析、更不肯批評與詮釋。他指出，台灣應建置「創作」的文化，否則抄襲的陰影永遠存在的社會。

他也強調，文化根很難用後天教育及法律根除，欲剷除此一文化根，需要大型且持續的文化批判社會運動。

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