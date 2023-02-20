台中男高中生被教官搜書包後輕生？校方：有長期輔導男學生

外傳台中一名高中男學生在教官搜查書包後疑想不開身亡，台中市教育局今天表示，對這名學生的事件表達不捨與遺憾，校方指該生為學校輔導室長期輔導協助個案，輔導老師觀察該生人際關係良好，發生這樣的事，學校師生都不捨。

一名高中男學生日前輕生亡，台中市教育局表示，學校本月18日上午召開校園危機處理會議，下午入班班輔，並針對任課教師發放安心文宣；教育局學諮中心已與學校合作介入並提供支援，以降低校內師生面臨自殺危機事件所造成壓力。

學校表示，上學期這名學生巾行為問題，校方依正常程序輔導了解，持續關懷，發生不幸，校方難過，家長也理解學校輔導過程。

該校一名學生在臉書貼文，要求該名教官下台，他寫著「我不想再看到我同學走了，你害死一個學生還不夠是不是，你只會打電話和家長亂說話，亂搜人家書包，都不用想人家的感受，不用想人家回去會被家長怎麼叫罵，你只覺得他們做壞事完全不對，但人家為什麼要做啊，你想過嗎，你只想讓人家退學」。

有一名學生也在臉書上回應說，發生不幸的學生曾經向他反映，他第一時間要求學校禁止再有類似行為，在校務會議時也有提及，大家應該重視問題，或許該生曾有過不良紀錄，但這並不足以構成搜查要件。

他說，此事目前學校或是任何調查都還沒有確定實情，也難以確信是否哪個原因，造成不幸，當然有累積的可能性，希望可以等一切結果出爐，再進一步討論。

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