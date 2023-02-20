快訊

長榮航空改選開跑 兄弟三方權力競合 張國煒有機會重返董事？

NBA／泰托姆砍55分勇奪明星賽MVP 詹姆斯改制後首度吞敗

國三竹南北上路段7車連環撞！休旅車成廢鐵 3送醫其中1人無呼吸

台中男高中生被教官搜書包後輕生？校方：有長期輔導男學生

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

外傳台中一名高中男學生在教官搜查書包後疑想不開身亡，台中市教育局今天表示，對這名學生的事件表達不捨與遺憾，校方指該生為學校輔導室長期輔導協助個案，輔導老師觀察該生人際關係良好，發生這樣的事，學校師生都不捨。

一名高中男學生日前輕生亡，台中市教育局表示，學校本月18日上午召開校園危機處理會議，下午入班班輔，並針對任課教師發放安心文宣；教育局學諮中心已與學校合作介入並提供支援，以降低校內師生面臨自殺危機事件所造成壓力。

學校表示，上學期這名學生巾行為問題，校方依正常程序輔導了解，持續關懷，發生不幸，校方難過，家長也理解學校輔導過程。

該校一名學生在臉書貼文，要求該名教官下台，他寫著「我不想再看到我同學走了，你害死一個學生還不夠是不是，你只會打電話和家長亂說話，亂搜人家書包，都不用想人家的感受，不用想人家回去會被家長怎麼叫罵，你只覺得他們做壞事完全不對，但人家為什麼要做啊，你想過嗎，你只想讓人家退學」。

有一名學生也在臉書上回應說，發生不幸的學生曾經向他反映，他第一時間要求學校禁止再有類似行為，在校務會議時也有提及，大家應該重視問題，或許該生曾有過不良紀錄，但這並不足以構成搜查要件。

他說，此事目前學校或是任何調查都還沒有確定實情，也難以確信是否哪個原因，造成不幸，當然有累積的可能性，希望可以等一切結果出爐，再進一步討論。

※ 提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線

教育局 書包 台中市

延伸閱讀

竹北家長擠搶入學窄門 14校總量管制今年新生登記提前

網不解書包背「屁股以下」、掛滿娃娃？ 內行校友：莊敬標配

南警協尋狂奔大搶救 鬼門關前拉回輕生女子

寒假倒數！教育部「六步驟」整理書包 網驚見：把貓抱出來？

相關新聞

8縣市未跟進代理教師全年聘期 范雲點名2修法恐有爭議

近來全國多個縣市陸續宣布給予代理教師全年薪資，立委范雲、多個教育團體今天表示，全國仍有8個縣市未跟進全年聘期，呼籲務必於...

高雄市公立幼兒園延長照顧 家長收費每小時不超過50元

高雄市長陳其邁今天在前金幼兒園宣布，全市215家公立幼兒園今年7月起全面開辦延長照顧，家長收費每小時不超過50元，其餘經...

校園口罩令3月6日鬆綁！北市各校自主決定 家長普遍要求繼續戴

口罩禁令明起大幅放寬，校園室內口罩令也從3月6日起鬆綁，教育部允許各級學校自主決定是否配戴。北市教育局表示，配合中央政策...

台中男高中生被教官搜書包後輕生？校方：有長期輔導男學生

外傳台中一名高中男學生在教官搜查書包後疑想不開身亡，台中市教育局今天表示，對這名學生的事件表達不捨與遺憾，校方指該生為學...

南投加速公托建置 許淑華要求清查學校閒置空間

南投全縣僅78個公托名額，公共托育空間嚴重不足，但場地難尋，社勞處今於縣務會議建議使用縣內中小學閒置空間，供社區托育使用...

影／讓代理教師享有全年薪保障 立委呼籲8縣市跟進

近來全國多個縣市陸續宣布給予代理教師全年薪資，民進黨立委范雲與多個教育團體上午在立法院舉行記者會表示，全國仍有8個縣市未...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦