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影／讓代理教師享有全年薪保障 立委呼籲8縣市跟進
近來全國多個縣市陸續宣布給予代理教師全年薪資，民進黨立委范雲與多個教育團體上午在立法院舉行記者會表示，全國仍有8個縣市未跟進全年聘期，呼籲務必於112學年度讓代理教師享有全年薪保障。
另外少子女化影響下，全國多個縣市靠代理教師取代正式教師，避免衍生超額教師，代理教師比例逐年攀升，比例遠超過法定上限8％，教育部應確實監督各縣市政府開出正式缺額。根據教育部現行修法版本，有關教師聘約、敘薪規範仍不明，未來恐有爭議。
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