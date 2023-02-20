高雄市公立幼兒園延長照顧 家長收費每小時不超過50元

高雄市長陳其邁今天在前金幼兒園宣布，全市215家公立幼兒園今年7月起全面開辦延長照顧，家長收費每小時不超過50元，其餘經費差額均由高雄市政府負擔，1人即開班，提供學期間課後、寒暑假期間延長照顧服務，以減輕學齡前家庭育兒負擔。

陳其邁表示，公立幼兒園今年7月全面開辦延長照顧，1人即開班，家長收費每小時不超過50元，其餘經費差額均由高雄市政府負擔，提供學期間課後下午4點至6點1，寒暑假期間上午8點至下午6點延長照顧服務，以解決家長工作時間托育需求。

陳其邁說，高雄目前公共化教保服務供應比率已經達到4成，希望在民國113年可以達到45%，滿足家長需求，並提供平價優質服務。另外前金幼兒園3月將增加2班的2歲專班，家長可以多家利用。

「這是對家長很友善、很有支持性的好政策！」前金幼兒園家長會長曾順陽表示，可以大幅減輕大家育兒經濟負擔壓力，讓家長可以安心上班，小孩受到安心照顧，有感受到市府用心努力做到「共同育兒」。

教育局長謝文斌表示，高雄市全面開辦延長照顧政策，每年挹注約5700萬元，預估受益幼兒至少1萬2千餘人，提供幼兒豐富多元的統整性活動，例如體能活動、美感體驗、遊戲互動、語文學習等。今年延長照顧開辦率可達100%，家長於學期間課後繳費每月不超過2200元，寒暑假期間每小時不超過50元，且低收、中低收入戶等經濟弱勢家庭再減免。

民進黨市議員郭建盟說，幼兒延長托育是家長非常需要的，現在民間收費普遍偏高，高雄市公立幼兒園順勢推出延長到6點、每小時不超過50元收費，對父母是大利多。113年公共化教保服務供應比率可達45%，希望市府再跟中央爭取更多預算，能超過50%。