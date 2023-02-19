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基隆各國小新住民語文課程增5倍 新住民語文輔導團有成

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆各國小新住民語文課程增5倍，新住民語文輔導團有成。圖／教育處提供
基隆各國小新住民語文課程增5倍，新住民語文輔導團有成。圖／教育處提供

基隆市政府為推動新住民子女教育成立「新住民語文輔導團」，各國小開設新住民語文課程，從第一年僅19班開課，到現在116班，開班數增加5倍以上，其中正濱國中及建德國小參與全國性多元文化教育優良教案比賽獲佳績。

教育處今天指出，教育部辦理全國多元文化教育優良教案比賽，正濱國中及建德國小去年分別榮獲設計類佳作、教案設計類入選。

建德國小的參賽作品以「榴槤，『泰』好吃了」為主題，在老師陳昇暉及泰語教學支援人員杜雅竹老師的協同合作下，將台灣臭豆腐和榴槤做對比，成功引起學生興趣和學習動機。

各國小開設新住民語文課程，開班數逐年增加，歸功教支人員教學方法活潑，除了語文教學外，老師常於課堂中融入多元文化，配合實作課程，增進學生對多元文化的認識與尊重。

比如老師穿著傳統服飾上課、教導學生製作特色斗笠、師生共同製作特色餐點等。學生在有聲有色有香味的教學方式下，對新住民語文課程的興趣日益提升，也有更好的學習效果。

市府成立新住民語文輔導團，辦理教師增能活動，並鼓勵學校開設夏令營、辦理國際日等活動，每年辦理的本土語暨新住民語口說藝術競賽，提供多元的舞台。

基隆市長謝國樑表示，新住民語文教育輔導團持續辦理各項增能活動，深化新住民語文教學品質，也透過實地考察各縣市值得參考的推動方式，作為本市課程設計的參考依據，期待全面的照顧支持，可以造福更多新住民子女。

基隆各國小新住民語文課程增5倍，新住民語文輔導團有成。圖／教育處提供
基隆各國小新住民語文課程增5倍，新住民語文輔導團有成。圖／教育處提供
基隆各國小新住民語文課程增5倍，新住民語文輔導團有成。圖／教育處提供
基隆各國小新住民語文課程增5倍，新住民語文輔導團有成。圖／教育處提供
基隆各國小新住民語文課程增5倍，新住民語文輔導團有成。圖／教育處提供
基隆各國小新住民語文課程增5倍，新住民語文輔導團有成。圖／教育處提供
基隆各國小新住民語文課程增5倍，新住民語文輔導團有成。圖／教育處提供
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新住民 德國

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