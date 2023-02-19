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這樣教我就懂！報名科學探究競賽 質疑習以為常科學現象

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
「2023 科學探究競賽-這樣教我就懂」即日起到4月10日報名，邀請全國對科學有興趣的學生、教師及社會大眾參加。圖／主辦單位提供
「2023 科學探究競賽-這樣教我就懂」即日起到4月10日報名，邀請全國對科學有興趣的學生、教師及社會大眾參加。圖／主辦單位提供

「2023 科學探究競賽-這樣教我就懂」即日起到4月10日報名，邀請全國對科學有興趣的學生、教師及社會大眾參加。參賽者可發掘與觀察生活習以為常的科學現象，提出質疑、訂出假設、收集與分析數據、驗證假設、重複驗證與討論、獲得結論與遷移作用，並將整個過程用繪圖、影片與文字呈現。

「科學探究競賽-這樣教我就懂」由教育部國教署指導，高雄師範大學、國研院國網中心、科學工藝博物館、台灣科學教育館、國立自然科學博物館、海洋生物博物館、海洋科技博物館主辦，已邁入第十年，成為全國重要的科學賽事之一。

初賽評審長教授黃琴扉表示，此競賽與其他科學競賽展演的不同，「科學探究競賽-這樣教我就懂」是希望學生與社會大眾能主動發掘與觀察生活習以為常的科學現象，讓大家了解科學探究過程。競賽總獎金高達23萬，初賽評選分數達70分以上，大專社會組及教師組達80分以上，頒發大會的入選證明。

競賽執行長蔣振宇強調，這項競賽為全民性的科普競賽，各年齡層藉可參加，分為國小組、國中組、普高組、技高組、教師組及大專社會組，國小組限制三年級以上才可報名參加，教師組開放師培生報名，大專社會組與教師組如有繳交影片將會有加分的機會。競賽獎狀由教育部國民及學前教育署頒發，優秀作品6月17日在高雄科工館南館舉行決賽及頒獎典禮。

2023年「科學探究競賽-這樣教我就懂」另設有網路票選活動，包括網路人氣獎、女性桂冠獎、科學勇士獎、科學新秀獎及民眾參與獎等，期間是4月17日至5月10日。「2023 科學探究競賽-這樣教我就懂」詳情可上官網http://sciexplore.colife.org.tw查詢；報名連結https://sciexplore.colife.org.tw/register_1.php

教育部

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