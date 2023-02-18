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5生門口舉牌受罰校方稱自願 青民協怒批松山高中說謊

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
台北市松山高中近日有學生訂餐未依規定寫外食單，遭學校要求在校門口站一排，手持「不寫外食單，愛校做到翻」等標語作為處罰。圖／讀者提供
台北市松山高中近日有學生訂餐未依規定寫外食單，遭學校要求在校門口站一排，手持「不寫外食單，愛校做到翻」等標語作為處罰。圖／讀者提供

本報今天報導北市松山高中學生訂餐未依規定寫外食單，遭校方要求在校門手持「不寫外食單 愛校做到翻」、「不寫外食單 別來讀松山」等標語處罰，校方澄清，此為學生自發性宣導訂購外食申請的活動，非處罰學生。但受罰學生出示陳述書反擊校方，學生團體台灣青年民主協會則痛批學校說謊、避重就輕，學校可依校規罰學生愛校服務，為何捨此不用，要用另外方式處分學生。

學生團體青民協昨天接獲松山高中學生反映，學生未依照程序訂外食，學校則要求其午休時間於校門口手舉「不寫外食單 愛校做到翻」、「不寫外食單 別來讀松山」等標語，如同古代的洗門風、掛狗牌，如同不當管教。

但該案今起峰迴路轉，松山高中先回應媒體，舉牌是由學生發起的創意宣導，活動內容均由學生發想，並請教校內師長及校安中心討論後確認環節，五名學生舉牌宣導受到大家關注，甚至還與師長、同儕合影。但本報隨即接獲受罰學生出示的陳述單，載明事由為2月15日當天「沒外食單」，「決定偷懶拿之前的外食單應付，非常抱歉」。

青民協稍早表示，松山高中的回應完全「說謊、避重就輕」，學生不會平白無故自發舉牌，正是因為學生未依規定訂外食被學校抓到，才會有討論要採取何種輔導管教措施。

青民協指出，依照松山高中相關規定，若未依程序訂外食依校規會被罰愛校服務，本來就有既存的輔導管教機制，質疑為何學校捨此不用，而要另以其他方式處罰學生。

青民協說，據了解，當事學生認為，若不接受校安人員提出的舉牌要求，可能會受到更嚴重的懲處，因而接受舉牌宣導。顯然非如學校所言是「學生自發」的宣導活動，縱使學生同意這樣的管教措施，站在校門口舉牌也將侵害學生人格及自尊。

青民協說，學校教師應對輔導管教措施有一定敏感度，就算是學生提出舉牌的方式也不適宜，並非每名學生都能接受且認同。也呼籲北市教育局查明，若學校作法有違失，應懲處失職的行政人員。

外食 北市 教育局 松山高中

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