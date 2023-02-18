台大系統下周一開學 班上有確診生其他人可自主戴口罩

國內大專校院陸續於本周、下周開學，據本報掌握，教育部本周和國內大專校院召開112年第一次防疫長研商會議，3月6日起，配合放寬各級學校校園室內戴口罩規定。若大學班上同學確診，確診者自主健康管理期間仍依規定戴口罩，其餘同班同學可自主決定佩戴口罩；另考量學校需求，學校和師生取得共識後，可於特殊場域或授課有相關需求時，自行決定佩戴口罩。

中小學已開學，大專校院如台大系統等校將於下周一開學，教育部近日和各校召開112年第一次防疫長研商會議，主要仍為3月6日起各級學校配合指揮中心規定放寬室內戴口罩規定，實施自主配戴口罩，但各級學校校車、健康中心、校園接駁車等仍應戴口罩。

至於班上若有確診學生，教育部則指出，確診學生依規定進行5+n居家隔離和自主健康管理，自主健康管理期間仍依規定戴口罩，班上其他同學則可自主決定是否配戴，如果有症狀，則建議仍要配戴口罩。

但教育部也表示，考量到大學端教學需求，各級學校與師生溝通並取得共識，可於特殊場域或授課有相關需求時，學校可自行決定戴口罩措施。

教育部也說，因應疫情趨緩，將會滾動修正指引措施。