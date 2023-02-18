新北142生赴美加拚機器人世界區賽 獲贈軟體挺學子邁決賽

新北市7所高中142師生，今年2月底將分別赴美國矽谷、夏威夷、紐約及加拿大地區參與FIRST Robotics Competition機器人世界區賽(FRC競賽)。教育局今日於舉辦授旗儀式暨明日國際實業有限公司FRC產學捐贈儀式，共8所學校無償獲贈相關軟體各40套及師資訓練，總市值上億元，擴大機器人及科技教育能量。

教育局長張明文表示，FRC競賽是國際最高等級機器人賽事，深受麻省理工、哈佛等頂尖大學的青睞，期勉安康高中、板橋高中、恆毅高中、崇光高中、格致高中、南山高中及石碇高中參賽師生，發揮跨域素養，整合程式設計、數據分析、機械設計及製作、策略分析、行銷公關、商業營運及外語能力，以團隊合作精神，為台灣爭光，促進國際交流。

明日國際實業有限公司捐贈IronCAD及SprutCAM軟體及培訓師資，提升學生CAD/CAM電腦輔助設計與加工等技能，讓新北FRC聯盟能蓄積潛力，為挺進四月休士頓世界冠軍賽而準備。對此，總經理林耀贊表示，FRC競賽內涵不僅限於提升科技知識和實作能力，實戰經驗對於學生未來求學、職涯都加分，也是當前產業界所需的職能。本次能擔任新北教育的後盾，期待學子一起過關斬將、爭取榮耀。