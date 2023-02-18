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未公告列專輔學校前 大成高中已人去樓空

聯合報／ 記者董俞佳／台北報導
苗栗縣私立大成高中。 圖／翻攝Google街景圖
苗栗縣私立大成高中。 圖／翻攝Google街景圖

全國私校工會昨天指出，新榮高中被列專輔學校不意外，大成高中則是尚未被列專輔學校，就人去樓空的罕見案例。工會建議大成高中主動申請停招，由退場基金妥善處理欠薪。教育單位也要注意其他私校教職員是否異常離職，避免再發生大成案例。

私校工會表示，新榮高中學生只剩廿三名，居台南市四十七所公私立高中末位，教職員只剩九人，師資及行政人力似難以符合開課及學校運作基本規模，被列專輔學校不意外。

大成高中方面，私校工會表示，因教師紛紛離職，於去年八月開學後無法開課，迫使教育部緊急安置學生到他校就讀，尚未被公告為輔導學校就已人去樓空、停止運作。

私校工會建議大成高中，若評估未能於改善期內與他校合併或改辦其他公益事業，可思考主動申請停招，讓公權力介入重組董事會並由退場基金妥善處理欠薪。也呼籲教育主管機關特別注意教職員異常大量離職私校，避免再發生如大成高中開學卻無法開課情形。

全教總理事長侯俊良指出，私校應自行盤點財務狀況，保障私生權益。而被列為專輔的學校，不代表立刻就退場，如果學校有心經營，教育部也應持續觀察學校狀況，避免再出更大問題。

私校工會也表示，目前台北、新北、桃園、台中及高雄等五都仍未開始審議轄區內私中，其中台北市的中興、方濟、立人及文德等私中陸續傳出停招，北市教育局至今卻無作為，呼籲監察院調查是否怠惰失職。

教育部國教署長彭富源指出，五都教育局都很積極進行子法審訂與學校的指標檢視，且都定期開會，三月十日還會再開一次會，互相傳遞經驗。

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