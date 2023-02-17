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台南黎明中學閱讀素養課 看報紙玩遊戲激創意

聯合報／ 教育事業部
台南黎明中學學生表演在閱讀素養課創作的故事。圖／聯合報教育事業部提供
台南黎明中學學生表演在閱讀素養課創作的故事。圖／聯合報教育事業部提供

台南黎明中學日前與聯合報寫作教室合辦「好讀跨領域閱讀素養」課程。課後，國一愛班陳子芸說，進步最多的比以前會抓重點；國一孝班陳加樂看了幾期《好讀》周報後覺得詫異，「為什麼會有人不想用智慧型手機？」「反派就是壞人，為什麼會有良知？」好讀的文章顛覆他對世界的認知。

黎明中學教務主任魏溏月也說，好讀周報的新聞跨度極大，而且篇篇輕薄短小、圖片多，非常適合國高中生閱讀，因此校方安排國一、高一學生在入學前的暑假先上「跨領域閱讀素養」課程，學習看報紙抓重點，上、下學期，同學每周都會收到一份好讀周報，可以持續練習所學、擴展視野，寒假期間還要再上一次跨領域的素養課程，加強寫作技巧，也加強閱讀素養。

在這次的跨領域閱讀素養課程中，聯合報寫作教室講師吳俊霖利用好讀周報、學習單、各種小遊戲，讓學習變得立體、有趣；國一忠班學生洪采姸說，玩「接龍寫故事」遊戲時，在不知故事走向，只能看到前一位同學寫的內容，得發揮想像力的承接並合理的反轉劇情，「很燒腦，但是很有趣」，最後大家合力完成的是「早上起床發現長痘痘，心情很難過，可是晚上卻遇到真愛而脫單」的故事。

黎明中學校長羅家強表示，國高中階段，一年級要打穩基礎，二、三年級才能深入，這也就是為新生舉行「好讀跨領域閱讀素養」課程的用意，「只要幫他們找到未來方向，學生就會自動讀書，根本不用老師開口」。

魏溏月表示，為了鼓勵學生多閱讀，黎明學生入學就會收到「閱讀手冊」，只要寫下閱讀書籍或好讀周報的摘要與心得，就能四篇兌換一支嘉獎，一學期下來，就能累積不少嘉獎、小功。

台南黎明中學的「好讀跨領域閱讀素養」課程，學生學習如何從生活經驗整理出想法。圖／聯合報教育事業部提供
台南黎明中學的「好讀跨領域閱讀素養」課程，學生學習如何從生活經驗整理出想法。圖／聯合報教育事業部提供

素養 好讀周報 寫作教室

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