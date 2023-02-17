新榮、大成列專輔 私校工會：不意外 應避免類似案例

教育部今天公告台南新榮高中及苗栗大成高中二校為專案輔導學校。全國私校工會表示，新榮高中被列專輔學校不意外，大成高中則是尚未被列專輔學校，就人去樓空的罕見案例。私校工會建議，大成高中主動申請停招，由退場基金妥善處理欠薪，教育單位也要特別注意教職員異常離職，避免再發生大成的案例。

私校工會表示，教育部已召開11次私校退場審議會，截至目前共累積處理8所私立大專及16所私中。新榮高中學生只剩23名，居台南市47所公私立高中末位，教職員只剩9人，師資及行政人力似難以符合開課及學校運作基本規模，被列專輔學校不意外。

大成高中方面，私校工會表示，因教師紛紛離職，於去年8月開學後無法開課，迫使教育部緊急安置學生到他校就讀，是尚未被公告為輔導學校就已經人去樓空、停止運作的罕見案例。

私校工會建議大成高中，若評估未能於改善期內與他校合併或改辦其他公益事業，可思考主動申請停招，讓公權力介入重組董事會並由退場基金妥善處理欠薪。也呼籲教育主管機關特別注意教職員異常大量離職私校，避免再發生像大成高中開學卻無法開課情形。

工會也指出，目前台北、新北、桃園、台中及高雄等五都都未開始審議轄區內私中，其中台北市的中興、方濟、立人及文德等私中陸續傳出停招，台北市政府教育局至今卻無作為，呼籲監察院調查是否怠惰失職。