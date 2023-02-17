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族語教會獎勵啟動！原住民族教會1年可領34萬元

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導

原民會近日發布「原住民族教會推動語言發展獎勵計畫」，鼓勵全國原住民族教會參與族語復振工作，包括族語證道、族語主日學、族語詩歌及讀經、教會族語環境布置、族語推廣活動等，每一個教會每年最高可申請34萬補助，即日起開放受理。預估受益5萬人。

響應2月21日聯合國「世界母語日」，原民會今舉行「2023世界母語日-原住民族語言發展會議」，為結合原住民族教會對族語保存與傳承的重要功能及角色，並擴大原住民族語言推廣及發展據點，原民會特別在今天的會議發布「原住民族教會推動語言發展獎勵計畫」，鼓勵全國原住民族教會共同參與族語復振的工作。

原民會主委夷將Icyang表示，原住民族的語言己經是國家的語言，所以這6年多來，原民會廣設原住民族語言推廣人員、設置16族原住民族語言推動組織、族語老師專職化、設立原住民族語言發展基金會、認證結合工作權等。

他進一步指出，行政院去年7月15日已核定「國家語言整體發展方案」，預計5年將投入72億元復振原住民族語言，原民會今年也將首度獎勵原住民族教會(堂)以族語證道、族語主日學、族語詩歌及讀經、教會族語環境布置、族語推廣活動等。Icyang說，因為教會裡有老、中、青三代，是傳承族語最好的場域。

原民會專員補充說明，初估「原住民族教會推動語言發展獎勵計畫」預算約9千萬，將不限人數，只要是想參與的教會都可以來申請補助，每一個教會每年最高可領34萬元，預估可有5萬人受益。

原住民 國家語言

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