財務顯著惡化 台南新榮高中、苗栗大成高中列專輔學校
教育部今日下午召開私立高中退場審議會。會議確認台南市私立新榮高中、苗栗私立大成高中因財務狀況顯著惡化，符合私校退場條例，列為專輔學校。
教育部指出，新榮高中經出席委員二分之一以上同意，符合私校退場條例，認定為專案輔導學校，給予該校改善期限兩年。委員認為該校財務狀況顯著惡化，已有不能清償債務之事實或嚴重影響校務正常營運。
另外，苗栗縣大成高中也經出席委員二分之一以上同意，認定財務狀況顯著惡化，符合私校退場條例，認定為專案輔導學校，給予該校改善期限兩年。委員還認為，該校符合私校退場條例第5款「積欠教師薪資，且經學校主管機關依教師待遇條例之規定處以罰鍰」。
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