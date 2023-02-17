電腦鼠及智慧輪型機器人競賽 苗農學生相撲職類三連霸

國立苗栗農工學生參加教育部第18屆電腦鼠及智慧輪型機器人國內及國際競賽，在相撲機器人職類榮獲全國第一名，創下苗栗農工生物產業機電科在這項賽事「三連霸」佳績。

苗栗農工生物產業機電科主任蔡智宇指出，這次競賽由生物產業機電科李秉壕、李哲銓與古庭齊三名學生組隊參加，師長除了利用平日課間指導，還利用假期及課餘時間培訓，磨練選手專業技能，結果選手在比賽過程中發揮最佳戰術與實力，與來自全國的選手激烈競爭，終獲優異表現。

苗農實習處主任鄭安邦表示，苗農生物產業機電科近年積極發展機器人教育，在各項賽事都有不錯成績，結合氣壓控制、機電整合、機械手臂、機器人教育、機電自動化及生物產業機械多元化課程教學，充分展現生物產業機電科技職教育能量，期盼透過競賽鼓勵學生重視專業技術能力學習，並提升技藝水準。