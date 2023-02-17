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電腦鼠及智慧輪型機器人競賽 苗農學生相撲職類三連霸
國立苗栗農工學生參加教育部第18屆電腦鼠及智慧輪型機器人國內及國際競賽，在相撲機器人職類榮獲全國第一名，創下苗栗農工生物產業機電科在這項賽事「三連霸」佳績。
苗栗農工生物產業機電科主任蔡智宇指出，這次競賽由生物產業機電科李秉壕、李哲銓與古庭齊三名學生組隊參加，師長除了利用平日課間指導，還利用假期及課餘時間培訓，磨練選手專業技能，結果選手在比賽過程中發揮最佳戰術與實力，與來自全國的選手激烈競爭，終獲優異表現。
苗農實習處主任鄭安邦表示，苗農生物產業機電科近年積極發展機器人教育，在各項賽事都有不錯成績，結合氣壓控制、機電整合、機械手臂、機器人教育、機電自動化及生物產業機械多元化課程教學，充分展現生物產業機電科技職教育能量，期盼透過競賽鼓勵學生重視專業技術能力學習，並提升技藝水準。
苗栗農工校長謝世宗指出，苗農各科都秉持著「成就每一個孩子」、「適性揚才、終身學習」為教育願景，培養學生帶得走的能力，每位學生只要放在適當位置，未來都可成為國家與社會棟樑，技職教育教育重視讓學生及早瞭解自己的性向、興趣，培養生涯規畫能力，使學生各適其所，在專業領域一展所長。
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