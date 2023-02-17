彰化孩子不能沒蛋吃 國中小學生在校每周吃蛋1.5顆

禽流感肆虐加上春節期間農民強迫蛋雞換羽，雞蛋產量減少，蛋價上漲，彰化縣是產蛋大縣，縣長王惠美今天到崙雅國小了解學校中午廚房供應餐點，特別是雞蛋料理；她表示，將確保國中小學生在校每周吃到1.5顆蛋的一至兩次蛋料理。

彰化縣10所國小有中央廚房，社頭崙雅國小中廚供應本校學生之外，也供應橋頭國小、舊社國小、永興國小、田中國小、新民國小、三潭國小、內安國小和明禮國小等9校、2860名學生，今天午餐主食海苔香鬆飯，菜餚有咖哩杏福豬、肉片炒高麗菜、日式蒸蛋、有機荷葉白菜配鮮蔬菇菇湯。

王惠美和教育處長蔡金田、社頭鄉長蕭浚二、縣議員蕭妤亘與詹琬惠為小朋友打菜，都怕小朋友吃不夠，很大方勺起滿滿飯菜「打」在小朋友餐碗與餐盤，崙雅國小校長楊万興等學校人員連忙說第一次不必給太多，一方面擔心後面的飯菜量所剩不足，另一方面不願小朋友吃剩增加廚餘量形同浪費食物。

林姓學童表示，每天輪值的「打菜長」叫每排依序到講台前，打菜小朋友為大家服務，如果有人吃不夠可以再打第二輪，但是沒吃完「會被處罰」，所以他和同學吃多少、要求打菜多少，沒有剩餘飯菜。

王惠美說，彰化縣是產蛋大縣，全國每兩顆雞蛋就有1顆來自彰化，彰化縣孩子不能吃到蛋，未來每周國中小學生可以吃1至2次的蛋料理，每周平均吃1.5顆蛋。

王惠美又提以前學校營養午餐分為自辦午餐3菜1湯與外訂午餐4菜1湯，110學年度因應物價從111學年度起投入1.27億元，自辦午餐能吃4菜1湯，全縣學生每周吃一次有機蔬菜，全年國中小學午餐經費約8.5億元，再補助4200萬元提高烹飪用具品質。