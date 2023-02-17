高市推雙語教學遇瓶頸 陳其邁看到「這問題」

行政院喊出強化國人英語力，2030年打造台灣成為雙語國家，高雄市近年各級學校積極推動「雙語教學」，但師資不足仍是最大問題。綠營議員提醒，中央政策實行在即，屆時各縣市肯定爭搶師資，高市府需未雨綢繆，藍營議員則主張「一校一外師」，指目前外師普遍在各校輪換教學，不利學生學習。

高市長陳其邁今早由教育局長謝文斌陪同，視察旗津國中雙語教育推動成果，聆聽校長黃火炎說明師資與課程外，並實境了解師生如何運用「Battle Land」小組競賽方式及結合籃球運動，訓練英語口說能力。

旗津國中校長黃火炎說，學校110學年度「雙語特色學校計畫」，由中外師資協同教學，111 學年度起再申辦英語籃球社團，讓學生在運動中學英文。112學年度獲國教署補助辦理「部分領域雙語課程」教學計畫，逐步落實雙語教育。

陳其邁指上任以來將雙語教學預算從6000萬增至2.4億，足足增加3倍，希望普及雙語教學同時縮短城鄉差距。目前雙語教育最大問題在師資，高市雖增加到800人仍不足所需，因此師資未到位前，先藉由雙語社團沉浸式環境，提升學習興趣。

「我們以前是填鴨式教學，學英文只會考試」，陳其邁說，現在各國逐漸交流，英語、美語能力更迫切需要。高市在雙語師資的培育上會與中山大學及文藻合作，加快師資培育力道，布建雙語師資，並擴大沉浸式雙語社團，讓學生快速普遍接觸英語環境。