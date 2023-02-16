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代理教師完整聘期地方沒預算 教部宣布今年補助五成
為照顧代理教師權益，近來多縣市宣布實施「代理教師全年聘期」，但聘雇一名代理教師每月成本約五萬元，仍有縣市「猶豫中」，呼籲中央給補助。教育部稍早表示，經行政院同意，考量縣市今年未及編列相關經費，今年將協助全國各縣市112學年第1學期同步實施完整聘期所需經費差額的50%。
教育部稍早表示，對於代理教師完整聘期衍生的薪資議題，經與行政院研商，基於教育平權，避免城鄉落差，且考量縣市今（112）年未及編列相關經費，今年將協助全國各縣市112學年第1學期同步實施完整聘期所需經費差額之50%。
同時，為健全代理教師待遇，教育部表示，113年度以後各縣市應循年度預算編列程序，建立常態化制度永續實施；同時，行政院也將列入一般性補助款設算，共同保障代理教師權益。
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