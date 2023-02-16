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全教總提6大建言 教師也需勞動假

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】「希望行政院長陳建仁能將特別預算撥補退撫基金、檢討雙語政策、教師退出交通導護、健全軍公教調薪、擴大公共化幼兒園與五一勞動節放假！」全教總16日提出教師團體6大訴求，希望政府擴大保障教師權益。全教總副秘書長張旭政表示，以教師調薪為例，過去都是黑箱運作，希望能公開透明。

應檢討雙語政策

立法院將於17日開議，行政院長陳建仁將進行施政報告，對此，全教總召開記者會，提出6大政見。全教總文宣部主任羅德水表示，《疫後特別條例》有對勞健保與台電進行撥補，唯獨漏掉退撫基金，而陳建仁曾是年改召集人，希望能將退撫基金納入特別預算撥補，並持續檢討補償金等問題。

另外，他也希望陳建仁能修改「雙語政策」，讓英語教學回歸英文課就好，否則雙語教學會讓學生中、英語都學不好；全教總理事長侯俊良直言，教師擔任學校導護、負責路口安全的狀況應該改進，由交通單位或路政單位處理，讓教師回歸教學專業。

調薪標準應公開

「軍公教調薪完全沒有標準！」全教總副秘書長張旭政痛批，軍公教只是希望有明確調薪機制，友達董事長彭双浪受訪時曾說，台灣薪資結構遠低於亞洲國家水平，就是因為政府讓官員淪為低薪族群，應該帶頭調薪。全教總呼籲政府調薪標準公開透明，人事總處不要再鬼打牆拒絕他們卑微的訴求。

全教總幼委會主委楊逸飛也直言，如果要真正提升幼教品質，就應該限縮準公共化托幼的擴張，回歸增加公共化托幼，並將課後留園的補助調整一致。此外，政府也應該致力降低師生比。最後，侯俊良希望教師也能比照《勞基法》，在五一勞動節放假。

侯俊良說，雖然各界都認為陳建仁內閣過渡性質居多，但既然打著「溫暖堅韌」的口號，期盼陳建仁能拿出大破大立的勇氣，提出結構性改革的方案或步驟，以獲得社會肯定。

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