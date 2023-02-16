教部拋學貸補助 青年團體籲提出長期方案

行政院今天宣布就學貸款補助方案，台灣青年民主協會肯定教育部今公布學貸款補助方案，但也期待教育部除了今年以特別預算編列的方式，能提出更長期的學貸補助方案，也應檢視畢業後學貸本息的收入門檻，才能反映民生需求。

行政院長陳建仁今在行政院會聽取教育部「就學貸款補助方案」報告，將協助經濟負擔重的「在學中已申請就學貸款的弱勢學生」及「畢業後符合撫育孩童或平均月收入未達4萬元等資格的貸款人」償還1年本息，實際依據每位貸款人貸款本金設算補助額度，免提出申請並直接由承貸銀行扣抵，預計受益人數為54.6萬人。

台灣青年民主協會表示，經歷兩年多的疫情衝擊，以及疫後 通貨膨脹【通貨膨脹】通貨膨脹（Inflation）是指整體物價水準持續上漲。一般常用消費者物價指數（CPI）年增率來衡量通貨膨脹率。通膨的肇因可分為二類，一是需求拉動型，即總需求大於總供給時，導致物價上漲；二是成本推動型，主要是勞動、土地等生產要素成本增加，進而推升物價。一般而言，溫和的通膨是經濟成長所必要的。 ，主計總處統計在疫情之初的2021年，公布台北市「平均每人月消費支出」已超過3萬2000元，而今年 基本工資【基本工資】為保障勞工最低收入，維護基本生活需求，《勞動基準法》第21條規定，「工資由勞雇雙方議定，但不得低於基本工資」。凡適用勞基法的公司，均需依照規定發給薪資。基本工資的調整，是由基本工資審議委員會每年衡酌國家經濟發展狀況、物價指數、國民所得、各業勞動生產力及就業狀況、各業勞工工資、家庭收支調查統計等資料加以研議。 僅2萬6400元，學貸青年「畢業即負債」，面對巨大還款壓力均大，教育部補助方案解決燃眉之急。

青民協表示，許多青年仍期待，教育部除了今年以特別預算編列的方式，能提出更長期的學貸補助方案，呼籲教育部通盤檢視畢業後學貸本息的收入門檻，是否能隨所得與物價等調整，方能反映民生真正需求。