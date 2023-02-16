蘭千山館文物續留? 故宮:以最大誠意持續與家屬溝通

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
陳學聖發起「搶救蘭千山館文物，國寶留台灣」連署行動，29日召開記者會，文化中國研究中心創辦人黃光國、霹靂國際多媒體股份有限公司副總經理魏裕國、台北市前文化局長劉維公、台灣藝術創生文化基金會董事長李永萍、中華奉元學會理事長潘朝陽、中華語文教育促進協會祕書長段心儀、輔仁大學日本語文學系特聘教授兼日本暨東亞研究中心主任何思慎等人與會。記者葉冠妤／攝影
陳學聖發起「搶救蘭千山館文物，國寶留台灣」連署行動，29日召開記者會，文化中國研究中心創辦人黃光國、霹靂國際多媒體股份有限公司副總經理魏裕國、台北市前文化局長劉維公、台灣藝術創生文化基金會董事長李永萍、中華奉元學會理事長潘朝陽、中華語文教育促進協會祕書長段心儀、輔仁大學日本語文學系特聘教授兼日本暨東亞研究中心主任何思慎等人與會。記者葉冠妤／攝影

故宮收藏多年的蘭千山館文物，因為故宮院長吳密察準備改革私人寄存制度、與蘭千山館主人林柏壽後代重新議約，引發外界擔憂蘭千山館文物將離開故宮。前立委陳學聖等人在公共政策網路平台發起「搶救蘭千山館文物」連署，要求故宮尊重歷任院長留下的傳統，繼續簽訂蘭千山館文物寄存合約，讓蘭千山館這批私人文物繼續免費寄存故宮。故宮今天在網路平台回應，故宮將秉持原始寄藏人林柏壽先生寄存的初衷美意，以最大誠意持續與家屬溝通，並尊重林府意願，期待蘭千山館文物可以續存故宮，成為台灣的共同資產。

故宮表示，去年12月19日立法院教育及文化委員會鄭正鈐召委，召開「故宮近來作為是否符合公共性」公聽會，邀請陳學聖（國家政策研究基金會教文體育組召集人）等學者專家出席，本院及文化部文化資產局均派員出席。依立法院教育及文化委員會會議摘要略以，是日公聽會出席的學者專家不分黨派，共識都是希望蘭千山館要留在故宮，相關法制化與行政程序的問題，請故宮予以處理協助，也建議故宮研議恢復指導會，以符合國人期待。

故宮院長蕭宗煌上任後，2月13日舉辦學者專家諮詢會議。故宮表示，國立故宮博物院典藏國家重要文物，在文物徵集、保存、典藏、修復、研究、展示，均應有完善之法規準則作為依據。故宮近期正研議訂定「國立故宮博物院藏品徵集作業要點」及「國立故宮博物院寄存文物作業要點」，期望針對文物徵集制度及寄存方案有通盤之檢討。

故宮表示，「蘭千山館」文物目前仍在故宮寄藏，惟繼公共政策網路參與平台、公聽會及諮詢會議，各界呼籲將蘭千山館文物續留寄存故宮為最大共識，後續故宮將秉持原始寄藏人林柏壽先生寄存的初衷美意，以最大誠意持續與家屬溝通，並尊重林府意願，期待蘭千山館文物可以續存故宮，成為台灣的共同資產。

國立故宮博物院 文物 文化資產

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