蘭千山館文物續留? 故宮:以最大誠意持續與家屬溝通

故宮收藏多年的蘭千山館文物，因為故宮院長吳密察準備改革私人寄存制度、與蘭千山館主人林柏壽後代重新議約，引發外界擔憂蘭千山館文物將離開故宮。前立委陳學聖等人在公共政策網路平台發起「搶救蘭千山館文物」連署，要求故宮尊重歷任院長留下的傳統，繼續簽訂蘭千山館文物寄存合約，讓蘭千山館這批私人文物繼續免費寄存故宮。故宮今天在網路平台回應，故宮將秉持原始寄藏人林柏壽先生寄存的初衷美意，以最大誠意持續與家屬溝通，並尊重林府意願，期待蘭千山館文物可以續存故宮，成為台灣的共同資產。

故宮表示，去年12月19日立法院教育及文化委員會鄭正鈐召委，召開「故宮近來作為是否符合公共性」公聽會，邀請陳學聖（國家政策研究基金會教文體育組召集人）等學者專家出席，本院及文化部文化資產局均派員出席。依立法院教育及文化委員會會議摘要略以，是日公聽會出席的學者專家不分黨派，共識都是希望蘭千山館要留在故宮，相關法制化與行政程序的問題，請故宮予以處理協助，也建議故宮研議恢復指導會，以符合國人期待。

故宮院長蕭宗煌上任後，2月13日舉辦學者專家諮詢會議。故宮表示，國立故宮博物院典藏國家重要文物，在文物徵集、保存、典藏、修復、研究、展示，均應有完善之法規準則作為依據。故宮近期正研議訂定「國立故宮博物院藏品徵集作業要點」及「國立故宮博物院寄存文物作業要點」，期望針對文物徵集制度及寄存方案有通盤之檢討。

故宮表示，「蘭千山館」文物目前仍在故宮寄藏，惟繼公共政策網路參與平台、公聽會及諮詢會議，各界呼籲將蘭千山館文物續留寄存故宮為最大共識，後續故宮將秉持原始寄藏人林柏壽先生寄存的初衷美意，以最大誠意持續與家屬溝通，並尊重林府意願，期待蘭千山館文物可以續存故宮，成為台灣的共同資產。