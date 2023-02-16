教部公布學貸補助方案 全教總點名獨漏公教退撫

行政院今天宣布就學貸款補助方案，將從3800億元財政餘裕編列特別預算經費推動就學貸款補助方案，預計受益人數為54.6萬人。全教總表示，支持將政府預算用來照顧弱勢學生，但對行政院長陳建仁全然不願面對「疫後特別條例」獨漏對公教退撫之撥補，表達強烈抗議。

陳建仁今在行政院會聽取教育部「就學貸款補助方案」報告，將協助經濟負擔重的「在學中已申請就學貸款的弱勢學生」及「畢業後符合撫育孩童或平均月收入未達4萬元等資格的貸款人」償還1年本息，實際依據每位貸款人貸款本金設算補助額度，免提出申請並直接由承貸銀行扣抵，預計受益人數為54.6萬人。

全教總理事長侯俊良表示，全教總支持將政府預算用來照顧弱勢學生，但對陳建仁全然不願面對「疫後特別條例」獨漏對公教退撫之撥補，表達強烈抗議，對教育部長潘文忠未曾對政府撥補責任與基金永續表達正面立場，同樣表達高度不滿，廣大基層教育人員感受不到新閣揆的溫暖堅韌，也感受不到潘文忠部長的同理之心。

侯俊良指出，政府施政應一視同仁，立法院去年底通過分年撥補退撫基金，目的是希望透過政府預算撥補，使基金永續，但此次特別條例僅納入挹注「全民健康保險基金、勞工保險基金」的財務缺口，卻獨漏「公教退撫基金」，侯俊良抨擊政府年改從公教退撫制度開始，沒想到撥補卻又獨漏公教，全體公教人員完全無法接受此種「針對性改革」又「選擇性撥補」的差別待遇施政模式。

侯俊良說，立法院明天開議，全教總要求陳建仁院長勇於面對疏失，積極彌補錯誤，朝野黨團並應將退撫基金撥補納入特別條例，以落實社會照顧體系總檢討。