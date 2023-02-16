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7月上路！教部學貸補助形同「少還一年」 月收入這樣看

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
教育部下午補充說明，預計最快本學期、也就是7月以前實施。若以申請30萬元就學貸款為例，政府一年補貼總金額近4萬元。圖／教育部提供
教育部下午補充說明，預計最快本學期、也就是7月以前實施。若以申請30萬元就學貸款為例，政府一年補貼總金額近4萬元。圖／教育部提供

行政院今天推出就學貸款補助方案，預計有54.6萬人受益。教育部下午補充說明，將與相關部會及銀行勾稽，以目前月收入所得在4萬元以下，可申請緩繳本息措施作為參考，選擇最利學生方式來勾稽符合人選，預計最快本學期、也就是7月以前實施。若以申請30萬元就學貸款為例，政府一年補貼總金額近4萬元。

行政院長陳建仁今在行政院會聽取教育部「就學貸款補助方案」報告，將協助經濟負擔重的「在學中已申請就學貸款的弱勢學生」及「畢業後符合撫育孩童或平均月收入未達4萬元等資格的貸款人」償還1年本息，實際依據每位貸款人貸款本金設算補助額度，免提出申請並直接由承貸銀行扣抵，預計受益人數為54.6萬人。

外界關心平均月收入未達4萬元如何認定，也有學生擔心直接周知，恐怕被漏掉。高教司長朱俊彰表示，會跟承貸銀行索取申貸學生的資料，並與內政部戶政系統、健保局健保資料庫，或是像財稅中心的資料，以及勞動部有一些相關勞保、農保、公保相關投保保險資料來勾稽，盡量能不要漏掉，若學生發現自己沒有補助到，也會設計客服專線，專案即時來幫助學生做處理。

朱俊彰說，只要能提出薪資單，或是所得清單，由銀行來判斷這部分所得是低於月薪4萬塊即可，會從這裡面以對學生最有利的方式來做勾稽。他也舉例，若一名學生平均貸款30萬，一個月還款的本金加利息大概是3300元左右，其中2954元是本金、350元是利息，若符合資格者，一年累積將補助約4萬元左右。

至於何時實施？教育部表示，由於還需經立法院、主計總處，預計最快在這個學期，也就是七月以前補助。

另外，也有部分學貸青年反映已經快還完，但希望能獲得政府補助，朱俊彰表示，若該案從今年八月上路，若學生已經還清，也就沒有還款的負擔，教育部就沒有辦法幫他還；教育部政次劉孟奇表示，整個方案的精神，錢是進到銀行，不是進到個人帳戶。

行政院今天推出就學貸款補助方案，預計有54.6萬人受益。圖／教育部提供
行政院今天推出就學貸款補助方案，預計有54.6萬人受益。圖／教育部提供

教育部 學貸 行政院

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