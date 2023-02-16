陳福海造訪母校金湖國中 期許校務經營應訂優先順序

金門縣長陳福海上任後就密集走訪地區各國中小，就連年節期間也不停歇，固定安排行程走訪教育單位。陳福海日昨造訪母校金湖國中，關心學校開學的整備狀況、學生的上下學安全及數位學習等相關議題，對於湖中軟硬體設施的完善表達肯定與支持，期許對教育的投資，能轉化為湖中學子的好表現。

陳福海在金湖國中校長莊錦智率領行政團隊陪同下逐一視察校園，他除關心教師工作狀況外，也檢視湖中數位學習推廣下「生生用平板」的成效，聽取校務經營狀況及待協助事項。

莊錦智表示，不受 少子化【少子化】少子化一詞源自於日語，是指生育率降低，造成幼年人口逐漸減少的現象。少子化代表著未來人口可能逐漸變少，對於社會結構、勞動人力、經濟發展等各方面都會產生重大影響。如果出生數持續減少，將加速人口結構失衡，甚至造成人口不足，且因總扶養比增加，也將加重青壯年人口的撫養負擔。特別是已開發國家的生育率與死亡率幾乎都低，少子化常伴隨而來的是高齡化，將形成嚴重的社會問題。 影響，金湖國中近年來學生數、班級數維持一定幅度的成長，不過學生人數的增加也導致活動空間不足，碰到下雨天時常面臨多個班級擠在體育館上課的窘境，校方希望配合中央 綠能【綠能】綠能就是綠色能源的簡稱，行政院國家發展委員會定義綠色能源為「此能源能夠透過自然界的循環生產，且源源不絕，在生產的過程中，不會造成環境汙染。」由於綠色能源循環再生的特性，因此也可稱為再生能源。常見的綠色能源包括太陽能、水力能、風力能、海洋能、地熱能、氫能和生質能等。 政策能盡快爭取設置太陽能光電球場。

此外，由於校園教職員停車空間有限，學校辦理重大活動及研習時，易衍生停車亂象，希望能活化學校餐廳一側的閒置空間做為停車之用。

對於校長的提案，陳福海當場回應，已請縣府承辦單位要加快光電球場建置的速度，希望學校借鏡其他縣市過去執行的經驗，在推動的過程中減少走錯誤的路。有關校內停車空間的增建，陳福海在實地勘查後認為有其必要性，請校方提出完善規畫後，由縣府來協助，盼於半年內解決此一問題。

陳福海表示，教育是他施政核心的重中之重，所以他邀請曾執掌教育處的李文良擔任副縣長除了協助縣政推動也是對教育的重視。他強調，縣府在維持財政紀律的同時也會努力向中央爭取更多的資源，撙節與爭取到的經費將優先投注於教育建設上。