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代理教師全年聘期 盧秀燕籲中央統一制度

聯合報／ 記余采瀅陳秋雲劉柏均洪敬浤／台中即時報導
中台灣區域治理平台由七縣市擴大為八縣市，今天在台中舉行成立大會，八縣市首長皆出席。記者黃仲裕／攝影
中台灣區域治理平台由七縣市擴大為八縣市，今天在台中舉行成立大會，八縣市首長皆出席。記者黃仲裕／攝影

台中市政府2月14日宣布，高中以下含市立國中、國小、幼兒園及特教班，即日起給予代理教師完整聘期，教育局預估每年將增加2億2千萬元支出。台中市長盧秀燕今天表示，很多地方想做，卻受限於財政無法實施，希望集體發聲，中央統一全國制度，相關經費由中央發放補助，讓教育工作中央、地方一體，孩子受到更好的教育。

中台灣區域治理平台由七縣市擴大為八縣市，今天在台中舉行成立大會，八縣市首長皆出席。盧秀燕表示，平台成立後，很多工作要做。最新的議題是代理教師方案，過去代理教師是勞工身分，要代課期間才有薪資，但孩子的學習是終年不斷，大家都希望把代課老師的薪資改為全年聘期。

盧秀燕說，過去為何沒做？因為多數縣市財政有困難，無法支付，最近風潮再起，有些縣市決定要做，但還沒宣布的縣市卻受限於財政無法實施。新竹縣長楊文科提到應該集體發聲，讓中央把制度全國統一，不要一國兩制，讓同樣是代理老師卻有不同待遇。

盧秀燕強調，絕大部分地方財政都很辛苦，不過中央預算充足，希望集體發聲，中央2月20日開會時統一全國制度，相關經費由中央發放補助，讓教育工作中央、地方一體，孩子受到更好的教育。

另外，很多縣市都在進行相關活動，像是台中將舉辦棒球經典賽，還有媽祖遶境，各縣市都要互相通報聯繫，讓民眾事務得到解決，也讓民眾得到1x8的便利與幸福。

盧秀燕 代理教師

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