快訊

好消息！文化成年禮加發至21歲 90萬人可獲1200元

侯友宜是否參選 關鍵在三場選戰與誰能下架民進黨

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新進教師薪水少買20碗滷肉飯 教師團體籲陳建仁給仁慈

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
全國教師工會總聯合會今天召開記者會，呼籲陳內閣面對國家大政不能空轉，提出五大項教育政策，包含：撥補公教退撫基金、正視雙語政策亂象、教師退出交通導護、軍公教調薪機制、落實優質幼教、五一全民放假等。圖／全國教師工會總聯合會提供
全國教師工會總聯合會今天召開記者會，呼籲陳內閣面對國家大政不能空轉，提出五大項教育政策，包含：撥補公教退撫基金、正視雙語政策亂象、教師退出交通導護、軍公教調薪機制、落實優質幼教、五一全民放假等。圖／全國教師工會總聯合會提供

立法院第7會期將在明天開議，全國教師工會總聯合會（全教總）今天召開記者會，呼籲行政院長陳建仁內閣面對國家大政不能空轉，現場提出五大項教育政策，包含：撥補公教退撫基金、正視雙語政策亂象、教師退出交通導護、軍公教調薪機制、落實優質幼教、五一全民放假等。

全教總現場提出五大項教育政策，有三項跟教職員福利待遇有關。全教總副秘書長張旭政表示，請陳建仁把仁慈的心、溫暖的人格特質，放一點給軍公教。民國90年一個新進教師一天薪資可以買53碗滷肉飯，但是到了今年1月，一天只能買到33碗，這代表軍公教薪資落後物價指數，是實質減薪。

全教總文宣部主任羅德水表示，陳建仁也應檢討《疫後強化經濟與社會靭性及全民共享經濟成果特別條例》，將退撫基金比照勞健保納入，另也要徹底檢討年改疏失，包括回復公教補償金、打開現職公教人員退休所得替代率天花板等等。

高雄市一名國中教師日前執行導護工作時，遭闖紅燈小客車撞飛，至今昏迷未醒。全教總理事長侯俊良表示，政院道安會應盡快在今年內讓所有老師不再執行交通導護工作，交由專業的警政單位、義交或科技執法處理。

教育政策方面，羅德水說，2030雙語政策亂象越來越多，請陳建仁細思，以免不但沒有提升台灣總體競爭力，反而讓學子的基本學力持續下降，最後影響整體國家競爭力。

全教總幼委會主委楊逸飛則說，教育部提出降低幼教師生比，請務必擬定該有的配套、措施，且應限制準公幼擴張，將資源導入真公幼，過去一直強調的公立幼兒園課後留園制度，也務必落實。

全教總 陳建仁 軍公教

延伸閱讀

藍委揚言杯葛陳建仁施政報告　陳琬惠：應遏止作秀歪風

影／結束賑災平安抵台！搜救隊曝最大挑戰是氣候、給搜救犬暖暖包保暖

邱顯智批社宅進度大落後 政府標租國有地助炒房賺熱錢

監院疫苗採購調查過期不出 藍質疑：抽走護航陳建仁？

相關新聞

管中閔再憶卡管案紛擾 批教育部在政治力下俯首貼耳

台大前校長管中閔3月將出版《大學的脊梁》一書，談論2018年台大校長遴選案始末。管中閔昨天再在臉書發表「心情記事」，他回...

新進教師薪水少買20碗滷肉飯 教師團體籲陳建仁給仁慈

立法院第7會期將在明天開議，全國教師工會總聯合會（全教總）今天召開記者會，呼籲行政院長陳建仁內閣面對國家大政不能空轉，現...

慈濟科大原專班、花東專班招生 公費讀書畢業即就業

為留住偏鄉護理人力，慈濟科技大學今年持續招收原住民專班及衛福部玉里醫院花東專班五專護理科公費生，共100個名額，對象為國...

北市代理教師加碼聘期 111學年度上學期聘任也適用

各縣市推動給予代理教師完整聘期，不過台北市自2010年起就給予續聘的代理教師全年聘期，但初聘且未兼任行政職；北市教育局表...

代理教師全年聘期 盧秀燕籲中央統一制度

台中市政府2月14日宣布，高中以下含市立國中、國小、幼兒園及特教班，即日起給予代理教師完整聘期，教育局預估每年將增加2億...

助佛教在穆斯林信仰國家也能發展 華梵大學與體正佛大簽合作

現在不少大學持續拚特色教學，位於新北的華梵大學昨就與印尼體正佛教大學（Jinarakkhita Buddhist Col...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦