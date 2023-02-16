新進教師薪水少買20碗滷肉飯 教師團體籲陳建仁給仁慈

立法院第7會期將在明天開議，全國教師工會總聯合會（全教總）今天召開記者會，呼籲行政院長陳建仁內閣面對國家大政不能空轉，現場提出五大項教育政策，包含：撥補公教退撫基金、正視雙語政策亂象、教師退出交通導護、軍公教調薪機制、落實優質幼教、五一全民放假等。

全教總現場提出五大項教育政策，有三項跟教職員福利待遇有關。全教總副秘書長張旭政表示，請陳建仁把仁慈的心、溫暖的人格特質，放一點給軍公教。民國90年一個新進教師一天薪資可以買53碗滷肉飯，但是到了今年1月，一天只能買到33碗，這代表軍公教薪資落後物價指數，是實質減薪。

全教總文宣部主任羅德水表示，陳建仁也應檢討《疫後強化經濟與社會靭性及全民共享經濟成果特別條例》，將退撫基金比照勞健保納入，另也要徹底檢討年改疏失，包括回復公教補償金、打開現職公教人員退休所得替代率天花板等等。

高雄市一名國中教師日前執行導護工作時，遭闖紅燈小客車撞飛，至今昏迷未醒。全教總理事長侯俊良表示，政院道安會應盡快在今年內讓所有老師不再執行交通導護工作，交由專業的警政單位、義交或科技執法處理。

教育政策方面，羅德水說，2030雙語政策亂象越來越多，請陳建仁細思，以免不但沒有提升台灣總體競爭力，反而讓學子的基本學力持續下降，最後影響整體國家競爭力。

全教總幼委會主委楊逸飛則說，教育部提出降低幼教師生比，請務必擬定該有的配套、措施，且應限制準公幼擴張，將資源導入真公幼，過去一直強調的公立幼兒園課後留園制度，也務必落實。