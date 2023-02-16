慈濟科大原專班、花東專班招生 公費讀書畢業即就業

為留住偏鄉護理人力，慈濟科技大學今年持續招收原住民專班及衛福部玉里醫院花東專班五專護理科公費生，共100個名額，對象為國中畢業生，前者須為原住民，後者須設籍花蓮或台東，錄取後有學雜、膳食費等補助，成績達門檻還可領取零用金、獎學金，畢業後可到慈濟8家醫院及玉里醫院服務。

慈濟科大校長羅文瑞表示，從1996年起開設五專護理科原住民專班，採公費補助，盼為偏鄉留住護理人力；2021年再與衛福部玉里醫院簽訂人才培育合作意向書，開辦花東專班，讓花東學生公費求學，畢業後能就近到玉里醫院服務。

慈濟科大表示，112學年度原住民專班、玉里醫院花東專班錄取名額各50人，對象為國中畢業生，原住民專班限原住民學生，花東專班則需設籍在花蓮或台東。2月24日起網路報名，4月15日考試，5月13日現場登記分發放榜。

為公求起見，原專班和花東專班的考題、考試日期、分發時間都相同，考試科目為國文、英語與數學，若是設籍在花蓮或台東的原住民，兩專班資格都符合，可以登記分發時擇一錄取。

慈濟科大表示，兩班都是公費生，公費生包括學雜、膳食、制服、教科書費都有補助，會與其他入學管道學生打散分班，若學期學業成績平均75分以上、操行成績平均80分以上，每月再提供5000元零用金，每學年共有8個月可領，學期成績排名全班前10%，再領2萬元績優獎學金。

畢業後只要考取護理師國家考試證照後，可任選花蓮、玉里、台東關山、嘉義大林、台北新店、台中潭子、嘉義和斗六共8家慈濟醫院，花東專班可到衛福部玉里醫院服務，畢業即就業。