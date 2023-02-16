助佛教在穆斯林信仰國家也能發展 華梵大學與體正佛大簽合作

現在不少大學持續拚特色教學，位於新北的華梵大學昨就與印尼體正佛教大學（Jinarakkhita Buddhist College）簽署學術合作協議，將透過派遣教師前往授課、舉辦工作坊、辦理學術研討會等方式，協助體正佛教大學發展佛教教育，將人間佛教的入世精神傳播至印尼偏鄉。

華梵大學指出，印尼體正佛教大學校長學親法師與僧團系統代表學源法師等一行人11日參訪華梵大學，雙方相談甚歡，理念一致，隨即於15日下午在華梵大學新北板橋中心舉行學術合作協議簽約儀式。

華梵大學校長林從一表示，印尼主要以穆斯林為主，佛教高等教育仍在起步階段，華梵大學則為台灣佛教界人士創辦的第一所大學，已有32年歷史，無論在佛教教學、學術研究或推廣上，都有許多經驗可以對外輸出，向國際分享。

林從一強調，華梵大學創辦人曉雲導師一生不建寺院、不任住持，矢志為佛教教育與社會教育奉獻心力，堪稱人間佛教入世精神的表率，華梵大學非常樂意協助體正佛教大學完備課程與教學制度，共同提升教學與學習品質。

學親法師也指出，相較於香港、新加坡、東南亞、日韓、美國、歐洲，台灣是一個東方與西方、傳統與現代、科技與人文，禮節與開放都非常均衡的地方，能與華梵大學簽署學術備忘錄，開啟未來的合作模式，他感到非常期待，尤其特別盼望在佛教領域方面的交流與合作。

學親法師表示，印尼目前共有12所佛教大學，體正佛教大學與其他佛教大學最大的不同，在於傳承印尼佛教復興領導者體正長老的佛法入世精神，以出世的佛法做入世事業，因此該校不僅設有佛教教育、佛教傳播、佛教經濟與經營管理等科系，僧團系統下還興辦了10餘所中小學，對於偏鄉貧民教育與社區營造等工作的推展不遺餘力。