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清大設工作小組防ChatGPT衝擊 教育部將與大學交換意見

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
各國競相研發聊天機器人，有網友還在抖音分享如何利用３Ｄ列印機及ChatGPT寫作業，讓不少人擔心未來ＡＩ是否將取代人類，教學現場也開始擔心學生將報告、考題委由機器人代筆。路透
各國競相研發聊天機器人，有網友還在抖音分享如何利用３Ｄ列印機及ChatGPT寫作業，讓不少人擔心未來ＡＩ是否將取代人類，教學現場也開始擔心學生將報告、考題委由機器人代筆。路透

各國競相研發聊天機器人，有網友還在抖音分享如何利用3D列印機及ChatGPT寫作業，讓不少人擔心未來AI是否將取代人類，教學現場也開始擔心學生將報告、考題委由機器人代筆。清華大學昨成立全台第一個AI影響教學工作小組，並呼籲政府訂出相關規範。教育部今天說，此事涉及大學課程教學等事項，教育部除與清大了解目前校內規畫及想法外，也會跟各大學協進會交換意見。

美國OpenAI推出聊天機器人ChatGPT，上架一個多月吸引1億名用戶，中國大陸百度也宣布將跟進推出簡體中文版的類似工具。ChatGPT點燃全球AI科技競賽，國科會日前表示，預計年底推出台灣版ChatGPT，避免大陸版恐出現論述偏見；至於推出形式仍在討論中。學界說，台灣有無辦法取得足夠資料授權及運算資源，將成發展關鍵。

由於已有不少網友上網分享「使用心得」，甚至用其來寫作業、做報告，甚至有人打算拿來「代寫論文」。清華大學昨天舉行校務會報，會中也針對ChatGPT聊天機器人及AI教學進行討論，校長高為元也在會中指示，要成立專案小組，討論ChatGPT及AI對大學的學術和教學的輔助和影響，這也是國內首間大學成立專案小組，討論ChatGPT的因應方案。

實際上，國內有大學教授因擔心學生將報告、考題委由機器人代筆，將自己出的期末考題丟上ChatGPT實測，發現若答案愈難從網路查找，系統就愈易答錯；也有學者說，ChatGPT僅能協助潤稿、蒐集資料，無法取代人類推理能力。

清大系統神經所所長羅中泉說，他將這學期神經生物學的期末考卷拿給ChatGPT作答，最後拿到75%的分數，在23位人類學生中排第13名。但羅中泉也發現，若答案難從網路查找，系統就愈易答錯；需要推理的答案，ChatGPT雖試圖從資料庫中拼出看似「肯定」的答案，仍明顯只是字面解釋。

也有人認為，ChatGPT可作為論文寫作工具。但台大電機工程學系副教授李宏毅認為還「差太遠」，指目前ChatGPT能做的事情僅有潤稿、查詢資料，若直接用其撰寫論文，內容會顛三倒四，外行人也許能被糊弄，內行人一看就知有問題。

元智大學資管系主任禹良治說，ChatGPT根據現有資料回應，回答有好有壞，面對複雜情境仍比不上人類；大同大學工學院副院長謝禎冏說，ChatGPT仍無法用於研究，未知領域沒學習到，自然無法產出正解。

教育部表示，針對ChatGPT等AI相關議題，因涉及大學課程教學等事項，教育部除了與清大了解校內規畫及想法外，後續也會跟各大學協進會交換意見；大學招聯會也表示，將經招聯會常委會討論後，發文提醒各大學，在甄選過程加強筆試、口試或實作，也會蒐集各大學因應措施，開會討論後再制訂相關防弊規範。

ChatGPT 聊天機器人 清大 教育部

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