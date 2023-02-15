新北今也宣布代理教師完整聘期1年 將向中央反映經費問題

代理教師開學周傳好消息！新北市府今日宣布，即日起實施代理教師完整聘期。新北教育局長張明文說，為讓六都法規一致性，昨與台中市府討論後，決議跟進。不過預估將增加4億人事經費支出，教育部2月20日將召開代理教師聘任修法會議，除商討法規面外，也會跟中央討論經費問題。

繼桃園、台南及高雄市相繼宣布延長代理教師聘期為一年，新北市府今日宣布，即日起實施代理教師完整聘期。

張明文說，因軍公教人員都有調薪，加上昨日台南、高雄又宣布延長代理教師聘期為一年，為讓六都法規一致性，昨日與台中市府通完電話後，決議跟進。

不過張明文也提到，新北市全數代理教師聘期為全年，預估將增加4億人事經費支出，但過去中央認為該支出應由地方負責，但人事支出龐大，盼中央提供補助，減輕地方負擔。教育部也將在2月20日將召開「高級中等以下學校兼任代課及代理教師聘任辦法」修法研商會議，張說會跟中央討論經費問題。

教育局說，111學年度代理教師聘期從原本的7月1日延長至7月31日，以銜接112學年度完整聘期，如新北市全數代理教師皆為全年聘期，預估將增加4億元人事經費支出。由於「代理教師聘期、待遇及福利」涉及全國22縣市一致性規範，教育局持續建議中央統一訂定政策內容，也呼籲財政劃分法能盡速修正，使各縣市經費更加充裕。