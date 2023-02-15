聘期一國多制、同工不同酬 代理教師工會憂磁吸效應

中小學代理教師聘期長期以來一國多制，近來桃園市、高雄市、台中市接連宣布將給予完整12個月聘期。全國代理暨代課教師產業工會表示，目前全台已有13個縣市達標，期許選前有承諾的彰化縣、新竹市能儘快兌現選前承諾。另也憂心，若一國多制、同工不同酬的給薪制度，將在各區產生師資磁吸現象，恐影響該區域學生受教權。

桃園市長張善政今年2月10日宣布，自111學年度起，桃園市立國民中小學及公立幼兒園全面實施「代理教師全年聘期」，已聘任在案的代理教師不追溯起聘日，聘期迄日延長至112年7月31日；111學年度第2學期各校辦理教師甄選或再聘，聘期始日皆為112年2月1日，並以實際到職日聘任。隨後，高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲、台中市長盧秀燕也允諾跟進，給予代理教師完整聘期。

全國代理暨代課教師產業工會理事長黃湘仙說，目前全台已有13個縣市達標，期許選前有承諾的彰化縣、新竹市，能盡快兌現選前承諾。

黃湘仙也說，鄭重呼籲教育部及其他縣市首長重視代理教師勞動權益議題，儘速修法及預算保障代理教師權益，否則一國多制、同工不同酬的給薪制度，將會在各區產生師資磁吸現象，預估中部南投縣、南部嘉義縣以及東部縣市將受到極大的影響，進而影響該區學生受教權。