六都跟進代理教師完整聘期 全教總：落後的縣市快跟上

中小學代理教師聘期一國多制，除了金門縣、嘉義市已給予完整聘期，近來桃園市、高雄市、台中市也接連宣布給予完整聘期。全國教師工會總聯合會今天召開記者會，表示在全教總不斷倡議下，得到朝野立委同步支持，在各界一致期待下，教育部已明確政策方向，將朝全國統一聘期的方向規畫，並預定自112學年度開始實施，希望長期存在校園的亂象，能獲得根本性的處理。

桃園市長張善政今年2月10日宣布，自111學年度起，桃園市立國民中小學及公立幼兒園全面實施「代理教師全年聘期」，已聘任在案的代理教師不追溯起聘日，聘期迄日延長至112年7月31日；111學年度第2學期各校辦理教師甄選或再聘，聘期始日皆為112年2月1日，並以實際到職日聘任。隨後，高雄市陳其邁市長、台南市長黃偉哲、台中市長盧秀燕也允諾跟進，給予代理教師完整聘期。

全教總理事長侯俊良表示，代理教師權益保障議題困擾教育界多年，全教總不斷透過遊說、倡議、修法，包括利用去年地方選舉積極要求候選人表態，如今終於看到桃園、高雄、台南、台中相繼調整政策，過程雖然艱辛，還好結果令人欣慰。

侯俊良說，確保代理教師基本權益係張善政的競選政見，也是他對桃園市教師會、桃園市各級學校產業工會以及全教總的承諾，全教總對張市長與劉仲成局長在上任後全力兌現政見，於短時間內就讓桃園率先六都先達成這項政策，落實同工同酬，讓代理教師領到完整的12個月薪水，表達高度肯定。同時也肯定高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲、台中市長盧秀燕從善如流，以實際行動提升教育品質。

桃園市教師會理事長張瓊方指出，桃園此舉不僅保障代理教師權益，更能吸引並留住優秀師資，對張市長信守承諾、桃園市府團隊的施政效率予以肯定，期許市府團隊再接再厲，針對其他教育問題也能夠秉持相同態度，桃園市教師會與桃學產願意持續提供教育建言，造福桃園子弟。

高雄市教師職業工會理事長于居正指出，該會長期關注這個議題在教審會提案、發起「代理教師權益徵集令」、啟動「代理教師勞資爭議」等，從去年市長選舉時與本會交流教育政策意見，市長陳其邁就承諾對代理教師的權益應給予保障，當場表示「要做就做了，不用再等四年了」。如今，陳其邁主動宣示具體計畫，展現實現承諾的誠意，教師工會表示高度肯定。

台南市教育產業工會理事長陳葦芸說，過往台南市的代理教師權益保障嚴重不足，多次要求改善，並配合全教總遊說腳步，積極向幾位台南市立委和議員遊說，感謝黃偉哲從善如流，加入保障代理教師權益的行列，也期許台南市府教育團隊再接再厲，優化政策，共同提升府城國教品質。

台中市教師職業工會秘書長桑聖潤說，爭取代理教師完整聘期是工會努力的目標，工會歷年來不斷透過與教育局會談、與家長團體發布聯合新聞稿、遊說市議員發聲尋求市長支持，如今，台中市政府願意跟進給予代理教師合理聘期，肯定市長盧秀燕從善如流，關懷教育的用心。

侯俊良說，有關代理教師完整聘期與權益保障，在全教總不斷倡議下，得到朝野立委同步支持，在各界一致期待下，教育部已明確政策方向，將朝全國統一聘期的方向規畫，並預定自112學年度開始實施，長期存在校園的亂象，可望獲得根本性處理，接下來就是檢驗各縣市首長施政執行力的時刻。

全教總也呼籲，全國各縣市盡快跟上腳步，要是不能立即適用，至少也應自今年8月1日起落實對代理教師的基本權益保障，提升教育品質，全教總後續並將持續監督縣市長盡快落實政見。