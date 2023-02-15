新北代理教師將採全年聘期 估增4億元經費

教育局處官員說，這幾年投訴案件接到手軟，尤其是家長指控學校老師的案件特別多，也有國小校長透露，學校最近幾乎是一天一投訴。投訴案件五花八門，有些老師因為改生字本一頁一個大勾，家長投訴偷懶，沒有一行一行地細心批改孩子寫字。礙於輿論壓力，從中央政府到地方機關，處理投訴過於民粹，只希望盡快懲處以消民怨，對認真教學的老師並不公平。

2023-02-14 21:48