新北代理教師將採全年聘期 估增4億元經費

中央社／ 記者王鴻國新北14日電

新北市政府今晚指出，決定核給代理教師全年聘期，全市逾4000多名代理教師將可獲全年聘期，市府預估會增加新台幣4億元人事經費。

新北市教育局以訊息向中央社記者證實今晚臨時開會決定，新北市全數代理教師將採全年聘期辦理，預估將增加4億元人事經費，為減輕地方負擔，期盼中央能提供補助，避免地方因人事費增加而排擠其他教育預算。

教育局表示，新北市是台灣的縮影，代理教師聘期、待遇及福利涉及全國22縣市一致性規範，建請中央統一訂定。另外，也呼籲政府能儘速修正財政收支劃分法，使各縣市經費更加充裕，以因應需求。

代理教師 教育局

延伸閱讀

代理教師完整聘期全台落實？ 教育部回應了

情人節送大禮 台中市今宣布代理教師全年聘制

愛心助弱勢 新北金屬門窗公會捐百萬元修繕金

新北永和重要幹道磁磚落滿地 大樓擺爛近半月引民眾憂心

相關新聞

道歉了！林智堅撤回台大學位訴願案 教育部證實「結案」

新竹市前市長林智堅台灣大學、中華大學碩士論文涉抄，雙雙被撤銷學位，但林智堅不服，向教育部提起訴願。其中，中華大學訴願已遭...

畢業即就業！專校院「就業學級」升級 實習時數提高3倍

為協助在校青年順利銜接職場，勞動部推出大專院校就業學程2.0升級版，除將學程改分為「實務學程模式」及「訓練學程模式」，也...

疫後特別條例獨漏退撫基金 全教總批「差別待遇」

立法院上周五進行黨團協商，確定新會期開議後將優先處理《疫後強化經濟與社會靭性及全民共享經濟成果特別條例》，但這次特別條例...

代理教師全年聘期 5都已點頭

教育部日前發文通知各縣市，20日將討論代理教師薪資問題，各縣市都朝全年給薪的方向規畫，卻仍顧慮地方財源不足。但繼桃園「無...

兼職不能碰補教又不能與本職不相容 基層師憂動輒得咎

教育部今年2月1日修正公告公立各級學校專任教師兼職處理原則，明定教師可在下班時間兼職，但不包括至校外從事補習、家教活動。...

老師改作業只打勾就算偷懶？投訴文化恐澆熄教學熱忱

教育局處官員說，這幾年投訴案件接到手軟，尤其是家長指控學校老師的案件特別多，也有國小校長透露，學校最近幾乎是一天一投訴。投訴案件五花八門，有些老師因為改生字本一頁一個大勾，家長投訴偷懶，沒有一行一行地細心批改孩子寫字。礙於輿論壓力，從中央政府到地方機關，處理投訴過於民粹，只希望盡快懲處以消民怨，對認真教學的老師並不公平。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦