新北代理教師將採全年聘期 估增4億元經費
新北市政府今晚指出，決定核給代理教師全年聘期，全市逾4000多名代理教師將可獲全年聘期，市府預估會增加新台幣4億元人事經費。
新北市教育局以訊息向中央社記者證實今晚臨時開會決定，新北市全數代理教師將採全年聘期辦理，預估將增加4億元人事經費，為減輕地方負擔，期盼中央能提供補助，避免地方因人事費增加而排擠其他教育預算。
教育局表示，新北市是台灣的縮影，代理教師聘期、待遇及福利涉及全國22縣市一致性規範，建請中央統一訂定。另外，也呼籲政府能儘速修正財政收支劃分法，使各縣市經費更加充裕，以因應需求。
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