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兼職不能碰補教又不能與本職不相容 基層師憂動輒得咎

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
教育部今年2月1日修正公告公立各級學校專任教師兼職處理原則，明定教師可在下班時間兼職，但不包括至校外從事補習、家教活動。教師示意圖。本報資料照片
教育部今年2月1日修正公告公立各級學校專任教師兼職處理原則，明定教師可在下班時間兼職，但不包括至校外從事補習、家教活動。教師示意圖。本報資料照片

教育部今年2月1日修正公告公立各級學校專任教師兼職處理原則，明定教師可在下班時間兼職，但不包括至校外從事補習、家教活動。有基層教師說，現今補習範疇很廣、且形式多元，就怕兼職有灰色地帶，一不小心就誤觸紅線；也有教師憂心，各界將以放大檢視教師是否「過度」兼職，檢舉案量恐大增，教師動輒得咎。

根據新版兼職辦法，教師得於下班時間從事具社會公益性質的活動，或其他非經常性、持續性之工作，或依個人才藝表現，獲取適當報酬，並得就其財產處分、智慧財產權及肖像權之授權行使，獲取合理對價，但不得至校外從事補習、家教教學，且應事先提出申請並經學校書面核准，不得從事與本職工作性質不相容、有損學校或教師形象、違反教育中立等9項兼職限制。

有基層教師表示，現今補習範疇很廣、形式多元，例如教師與非營利組織合作拍攝補充教學影片，或掛名出版相關教科書，也可能涉及補習，擔憂灰色地帶；也有教育界人士說，開放教師兼職後，各界將以放大檢視教師是否「過度」兼職，檢舉案量恐大增，呼籲教育部應闡明補習定義，並針對各類兼職樣態撰寫問答集。

全教產理事長林碩杰也提到，教育界長期有教師在補習班兼課，雇主卻睜一隻眼閉一隻眼，形同「地下工作人員」，修法恐難化解。他也認為，條文明定教師不得從事與本職工作性質不相容、有損學校或教師形象的兼職，這類條件容易淪主觀認定，恐陷老師於不義。

教育部表示，為維護學生公平受教權、避免師生間存成績利害關係，補習及家教包含至以升學為目的的短期文理補習班、技藝補習班兼職，或邀學生在家實施才藝教學（如書法、鋼琴等）等，但仍應回歸個案認定。

教育部也說，已就公立學校專任教師兼職規定本次修正重點，包含得於下班時間從事的行為態樣，擬具相關Q＆A並函送各直轄市、縣市政府及各級國立學校，後續將持續蒐集實務案例及態樣，適時提供參考。

補習 教育部

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