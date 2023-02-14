情人節送大禮 台中市今宣布代理教師全年聘制

各地代理教師若未兼行政職，多半只能領10個月薪水，桃園市2月10日率六都之先，推動全年聘期制，讓代理教師領12個月薪水。台中市政府今日宣布，高中以下含市立國中、國小、幼兒園及特教班，即日起給予代理教師完整聘期，教育局預估每年將增加2億2千萬元支出。

台中市政府表示，台中市高中早已實施代理教師完整聘期制，考量學子受教權年度完整性、教學延續性、穩定師資，讓教師能專注教學工作，市立國中、國小、幼兒園及特教班的代理教師完整聘期即日起實施，111學年度第二學期聘期延至7月31日，以銜接112學年度完整聘期。

經台中市教育局統計，台中市國中小代理教師2310人、公幼及特教班代理教師128人，共2438人適用完整全年聘期，教育局每年將增加約2億2千萬元支出。

台中市政府指出，各縣市財政能力不同，導致部分縣市可能實施困難，造成代理教師聘期一國多制，呼籲教育部2月20日召開的會議應有具體結論，並盡快完成相關程序，一致化全國代理教師聘期標準，並給予地方政府公平補助。