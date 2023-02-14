落實保障代理教師權益 高市宣布本學期起給予完整聘期
高雄市政府今天與台南市政府討論，將同步實施所屬市立高中以下學校及公立幼兒園及特教班，自111學年度第2學期起給予代理教師完整聘期。
高雄市長其邁今天與高雄市教師職業工會、高雄市教育產業工會代表，商討有關代理教師聘期，希望有助提高優秀人才留任率，落實保障代理教師權益。
教育局表示，已聘任在案的代理教師不追溯起聘日，聘期迄日延長至112年7月31日；111學年度第2學期各校辦理代理（代課）教師甄選或再聘，聘期始日則皆為112年2月1日，並以實際到職日聘任。一學期的代理教師，聘期則為半年。
陳其邁今日與教師團體會談，並與台南市政府聯繫後，同步宣布全面給予代理教師完整聘期，穩定師資，讓教學延續不中斷，營造優質教育環境。
教育局長謝文斌指出，111學年度前國教署專案補助及高雄市兼任行政職務的代理教師聘期，均給予完整聘期；此外各校得視擬任職務及校務實需，專案報教育局核准彈性調整聘期為一整學年等規定，皆領先於其他直轄市政府。宣布實施長期代理教師完整聘期，是肯定代理教師辛勞的付出，避免同工不同酬的疑慮，用心照顧及重視代理教師權益。
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