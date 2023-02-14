落實保障代理教師權益 高市宣布本學期起給予完整聘期

桃園市率六都之先，從這學期起實施代理教師全年聘期，代理教師可領到完整12個月薪水，許多人為桃園市長張善政兌現選前承諾拍手叫好，有聲音質疑張善政搶功，因為民進黨立委范雲去年大選前說，成功爭取全國代理教師，自112學年度領取全年薪資，也就是說，再過半年，代理教師薪水一國多制就要走入歷史了，真的是這樣嗎？她曝最新進度。

2023-02-14 15:00